Kaza, akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. K.E. idaresindeki 38 YE 008 plakası öğrenilemeyen otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten düşen sürücü Yaren Mercan, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Mercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Mercan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaza anı kamerada

Öte yandan otomobil ile Yaren Mercan'ın kullandığı motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin Mercan'a çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.