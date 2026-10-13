Kaza, saat 19.30'da Melikgazi'ye bağlı Eğribucak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yaşandı. A.E.Y. kontrolündeki 38 AOD 337 plakalı otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla attı. Sinyalizasyon direğini devirip karşı şeride geçen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Y.A. idaresindeki 38 ALA 350 plakalı minibüse çarpıp durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Meydana gelen kazada, şoför A.E.Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan R.Y.D. yaralandı. Yaralılar ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla alakalı inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,