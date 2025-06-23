Bartın’ın Tuna Mahallesi’nde gece saatlerinde iki komşu arasında çıkan kavga kanlı bitti. İddiaya göre, otomobiliyle evine dönen M.K. ile aralarında uzun süredir husumet bulunan komşusu İ.Ö. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle İ.Ö., yanında getirdiği beyzbol sopasıyla M.K.’ye saldırdı. Kendini korumaya çalışan M.K. ise tabancasını çıkararak İ.Ö.’yü göğsünden vurdu.

Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan M.K., ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan İ.Ö.’nün ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Komşular arasındaki husumetin nedeni ve olayın ayrıntıları araştırılıyor. Bölge sakinleri yaşanan olaydan dolayı büyük tedirginlik yaşarken, yetkililer kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.