Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Milano, Perugia, Rieti ve Torinokentlerinde bugün için kırmızı alarm uygulandığı belirtildi. Başkent Roma için ise ikinci en yüksek risk seviyesi olan “turuncu alarm” verildi.

Yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak havadan daha fazla etkilenebileceğine dikkat çekerek tedbir çağrısında bulundu.

Vatandaşlara Sıcaktan Korunma Uyarısı

İtalya Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcakların sağlık üzerinde ciddi risk oluşturabileceğini belirterek vatandaşlardan 11.00 ile 18.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Ayrıca bol sıvı tüketilmesi, güneş altında uzun süre kalınmaması ve serin ortamlarda bulunulması tavsiye edildi.

Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiğini ifade ederken, yerel yönetimler olası sağlık sorunlarına karşı hazırlıklarını artırdı.