İsrail güvenlik güçleri, Gazze’deki saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen barış yürüyüşlerine katılan 171 yabancı aktivisti sınır dışı etti. Aralarında iklim eylemleriyle tanınan İsveçli aktivist Greta Thunberg’in de bulunduğu grubun, İsrail hükümetine yönelik savaş karşıtı çağrılarda bulunduğu belirtildi.
İsrail İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail topraklarında kamu düzenini bozacak nitelikte eylemlerde bulunan yabancı uyruklu kişilerin ülkeden çıkarılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.
Aktivistlerin Tel Aviv ve Kudüs’te düzenledikleri gösterilerde, “Gazze’de çocuklar ölüyor, dünya sessiz kalıyor” ve “Ateşkes şimdi” sloganları attıkları bildirildi.
İsrail hükümeti ise kararın, “ülke güvenliğini tehdit eden faaliyetlerin önlenmesi” amacıyla alındığını savundu.