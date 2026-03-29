İskandinav yarımadasından Türkiye’ye göç eden çıvgın kuşu (Phylloscopus collybita), Diyarbakır’da bulunan Devegeçidi Barajı sazlıklarında beslenirken DHA ekipleri tarafından kayda alındı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde nadir görülen türler arasında yer alan çıvgın kuşunun, Türkiye’nin batı ve kuzey kesimlerinde daha yaygın olduğu biliniyor. Küçük ve yuvarlak başı, kısa gagası, ince ve siyahımsı bacaklarıyla dikkat çeken türün, sazlık alanlarda bit, sinek, sivrisinek ve tırtıl gibi küçük canlılarla beslendiği gözlemlendi.

Uzmanlara göre çıvgın kuşu, ağırlıklı olarak İskandinav ülkelerinde yaygın olarak bulunurken, Türkiye’nin kuzey bölgelerinde üreyen popülasyonları da mevcut. Kış aylarında ise daha ılıman iklim koşulları nedeniyle Türkiye’ye göç ediyor.

579 Kilometrelik Göç Yolculuğu

Türkiye’de kuş gözlem verilerinin paylaşıldığı Trakuş kayıtlarına göre, 30 Eylül 2018’de Köstence’de halkalanan bir çıvgın kuşu, 189 gün sonra Eymir Gölü’nde yeniden yakalandı. Bu süreçte kuşun yaklaşık 579 kilometre yol katettiği tespit edildi.

Öte yandan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği verilerine göre çıvgın kuşu, kırmızı listede “düşük risk” kategorisinde yer alıyor. Türün küresel popülasyonunun ise artış eğiliminde olduğu belirtiliyor.