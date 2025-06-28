İran devlet televizyonu, İsrail'in 13 Haziran’da İran topraklarına düzenlediği hava saldırıları sonucunda aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 9 gazetecinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırılar, İran basın camiasında derin bir yas ve öfkeye neden oldu.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin kızı ve aynı zamanda gazeteci olan Fereşte Bakıri de hayatını kaybedenler arasında yer aldı. Saldırılarda yaşamını yitiren diğer gazeteciler şöyle sıralandı: İhsan Zakiri, Ali Tehmasebi, Muin Nezeri, Ramazan Ali Çubdari, Emir Hüseyin Tavusi, Muhammed Cevad Elvendi, Masume Azimi ve Nima Receppur.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na (IRIB) yönelik saldırıda görev başında bulunan Masume Azimi ve Nima Receppur’un, 16 Haziran’da düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettikleri bildirildi. IRIB çalışanlarının hedef alınması, İran’da medya çalışanlarına yönelik güvenlik endişelerini artırdı.

İran Basınına Yönelik Saldırılar Uluslararası Tepki Topladı

İranlı yetkililer, İsrail’in medya kuruluşlarını hedef almasını savaş suçu olarak nitelendirirken, uluslararası gazetecilik kuruluşları da olayı kınayarak saldırılarda yaşamını yitiren basın mensupları için adalet çağrısında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı ise Birleşmiş Milletler’e konuyla ilgili resmi başvuruda bulunacaklarını duyurdu.

Uzmanlar, İsrail’in saldırılarında medya çalışanlarının hedef alınmasının bilgi akışını kesmeye ve kamuoyunu sessiz bırakmaya yönelik stratejik bir hamle olduğunu savunuyor. Uluslararası basın kuruluşları ise yaşananların, savaş ortamında gazetecilerin karşı karşıya kaldığı risklerin boyutunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor.