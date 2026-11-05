İ L A N

T.C.

ANKARA 18. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/716 Esas

DAVALI : BURHAN YILMAZ - 63346265588

Davacı TAZAGOUL YILMAZ tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının 01/09/2026 tarihli tensip kararı nedeni ile;

Davalı BURHAN YILMAZ'a çıkartılan tebligatın bila tebliğ geldiğinden ve yapılan araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden bahisle ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılama duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Belirtilen gün ve saatte (22/12/2026 günü saat 10:40'da) sulh için gerekli hazırlığı yaparak ön inceleme duruşmasına gelmeniz, gelmediğiniz takdirde yargılamaya devam edilebileceği, hüküm verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, katılmadığınız takdirde yokluğunuzda tahkikat duruşmasına geçileceği, tahkikatın sona ermesiyle yokluğunuzda sözlü yargılamaya geçileceği ve yargılamaya devam edilerek yokluğunuzda karar verileceği, duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02/09/2026