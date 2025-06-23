Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, küresel dengelerde yaşanan krizlerin insanlığın ortak geleceğini tehdit ettiğini belirterek, bölgesel huzur ve istikrarın ciddi tehlike altında olduğunu vurguladı. Bahçeli, barışçıl diyalog ve diplomatik mekanizmaların etkinliğinin giderek azaldığını ifade etti.

Yeni bir dünya savaşının kapıda olduğunu kaydeden Bahçeli, uluslararası sistemde yaşanan kaosun sorumlusu olarak İsrail ve ABD’yi işaret etti. İsrail’in 13 Haziran 2025’te İran’a düzenlediği saldırının bölgedeki gerilimi artırdığını belirten Bahçeli, bu gelişmelerin Türkiye için bağımsızlık ve beka meselesi olduğunu söyledi.

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri müdahalelerinin ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgedeki istikrarı bozduğunu aktaran Bahçeli, Birleşmiş Milletler’in etkisiz kaldığını ifade etti. İsrail’in güç politikalarının dünya barışını tehlikeye attığını ve bu durumun uluslararası toplum tarafından durdurulması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, Türkiye’de muhalefete de çağrıda bulunarak, ülke içindeki siyasi tartışmaların milli güvenlik açısından dikkatli yürütülmesi gerektiğini söyledi. Terörsüz ve huzurlu bir Türkiye hedefinin önemine işaret etti.

Ayrıca, Türkiye’nin egemenlik haklarına yönelik tehditlere karşı tüm milletin birlikte direnmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Türkiye’den ve Türk milletinden asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

MHP lideri, küresel ve bölgesel krizlere karşı diplomasi ve barışın önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.