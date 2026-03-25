A Milli Futbol Takımı’nın genç yıldızı Arda Güler, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile oynanacak kritik mücade öncesi açıklamalarda bulundu. Güler, takımın tek hedefinin Dünya Kupası’na katılmak olduğunu vurguladı.

“Çok zor bir maç olacak”

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde konuşan Arda Güler, rakiplerinin güçlü olduğunu belirterek, “Romanya’nın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. İki ülke için de çok önemli bir maç. Kolay olmayacak” dedi.

“Favori yok, tek maç”

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalarda favori olmanın zor olduğunu ifade eden genç futbolcu, “Böyle maçların favorisi olduğunu düşünmüyorum. Onlar da Dünya Kupası’na gitmek için oynayacak” ifadelerini kullandı.

“Hepimizin tek hedefi Dünya Kupası”

Arda Güler, Avrupa Şampiyonası’ndan elendikleri günden bu yana tek hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu belirterek, “İki senedir bu maçlara hazırlanıyoruz. Çok konsantreyiz ve heyecanlıyız. Hepimizin tek hayali Dünya Kupası’na gitmek” diye konuştu.

Montella vurgusu

Teknik direktör Vincenzo Montella ile birlikte takımda önemli bir gelişim yakaladıklarını ifade eden Güler, “Hocamızla birlikte güzel bir temel attık. İstikrarlı bir şekilde ilerliyoruz” dedi.

“Her takımı yenebiliriz”

Takım uyumuna dikkat çeken genç yıldız, “Birlikte oynadığımız sürece her takımı yenebileceğimizi düşünüyorum. Hem kadro kalitemiz hem de birlikte oynama alışkanlığımız çok iyi” ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, kritik karşılaşmada yarın saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta Romanya’yı konuk edecek.