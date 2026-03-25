Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaleme aldığı takdim yazısında tarihin yalnızca geçmiş olayların kronolojik sıralaması olmadığını, aynı zamanda milletlerin hafızası ve geleceğe yön veren bir pusula olduğunu vurguladı. Türk milletini ayakta tutan en önemli unsurlardan birinin ortak kültürel değerlere bağlılık olduğunu belirten Erdoğan, Nevruz’un bu aidiyetin en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Adriyatik’ten Çin Seddi’ne uzanan geniş coğrafyada yüzyıllardır kutlanan Nevruz’un sadece baharın gelişi olmadığını belirten Erdoğan, bunun aynı zamanda dirilişin, kardeşliğin ve dayanışmanın simgesi olduğunu söyledi.

“Ayrılık değil, birlik günüdür”

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim inancımızda ve medeniyet tasavvurumuzda Nevruz, ayrılığın değil, birlik ve beraberliğin, iri ve diri olmanın, kardeş olmanın günüdür. Nevruz, 86 milyonun sınırları aşan gönül coğrafyamızın ortak şenliğidir.”

Türk dünyasıyla iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Türk dünyasıyla ilişkilerini güçlendirmeyi dış politikanın temel hedeflerinden biri olarak gördüğünü belirtti. Bu kapsamda açıklanan “2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi” ile siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliğinin artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Eğitim, bilim ve kültür alanındaki ortak çalışmaların kalıcı bağlar oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, ortak alfabe, edebiyat ve müfredat çalışmalarının bu sürecin önemli parçaları olduğunu söyledi.

Ortak değerler ve ortak gelecek

Erdoğan, İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde, işte birlik” sözünü hatırlatarak, bu anlayışın bugün Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında daha güçlü bir şekilde hayat bulduğunu dile getirdi.

Ayrıca Nevruz’un, Türk dünyasında “Ortak Anma ve Kutlama Günü” olarak ilan edilmesi yönündeki girişimlerin de bu ortak bilinci kurumsallaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Kitapta 36 akademisyenin katkısı var

“Türk Dünyasının Ortak Mirası Nevruz” adlı eserde, yurt içi ve yurt dışından 36 akademisyenin kaleme aldığı 33 makale yer alıyor. Kitapta Nevruz’un tarihsel gelişimi, kültürel anlamı ve Türk dünyasındaki ortak miras niteliği kapsamlı şekilde ele alınıyor.

Alanında öncü eserlerden biri olması beklenen kitap, önümüzdeki günlerde AK Parti’nin resmi internet sitesi üzerinden okuyucularla buluşacak.

Nevruz mesajı: Barış ve refah temennisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının sonunda Nevruz’un tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulunarak, eserin hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.