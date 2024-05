SIVI BAZLI SİTOLOJİ SİSTEMİ OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BOYAMA KİTİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde TİTUBB Belgesi Sıvı Bazlı Sitoloji Sistemi T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıt bildirim işlemi yapılmalı Cihazlar/ürünler için yapılan bildirimlerde ''Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylıdır''ibaresi yer almalıdır. Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek , istenildiğinde İdareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. IHC Boyama sistemi kurulu liste İmmünohistokimyasal Boyama Kit (İmmünohistokimya İnceleme Her Bir Test İçin ) Otomatik IHC boyama sistemi ihalesine girecek olan firma Türkiye'de kurulu olan yerleri sunacak . Yeterlilik bilgileri tablosuna ekleyecek. İstenildiğinde idareye ibraz edilecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir. Üretim Belgesi İmmünohistokimyasal Boyama Kit (İmmünohistokimya İnceleme Her Bir Test İçin ) Üretimden kalkmış ve sözleşme tarihi itibari ile 10 yaşını geçmiş cihaz teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Cihazın halen Üretilmekte olduguna dair üretici firmadan alınmış onaylı belge. Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek. İstenildiği taktirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Teknik Şartnameye cevap. İmmünohistokimyasal Boyama Kit (İmmünohistokimya İnceleme Her Bir Test İçin ) Firmalar Teklif edilen cihaz hakkında şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verecek. Bu cevaplar marka model olarak şirketin antitetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalı ve Teknik şartnameye uygun olup, farklılık olur ise firma ihale dışı bırakılır. Yeterlilik bilgileri tablosuna eklenir. istenildiğinde ibareye ibraz edilir. Tek ortağın sunması yeterlidir. UBB Kaydı İmmünohistokimyasal Boyama Kit (İmmünohistokimya İnceleme Her Bir Test İçin ) YTeklif edilen cihaz ve reaktifler Sağlık Bakanlığı'nca onaylanıp, yürürlükte olan Tıbbi Cihaz yönetmeliğine uygun olmalı UBB kod numarası olmalı. UBB kaydı olmayanlarda kapsam dışı beyanı verilmelidir. UBB kaydı firma tarafından ibraz edilecektir Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek. İstenildiği taktirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Yetki Belgesi İmmünohistokimyasal Boyama Kit (İmmünohistokimya İnceleme Her Bir Test İçin ) Türkiye Temsilcisinin yetki belgesi, üreticinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu tarafından tasdik edilmiş olmalıdır. Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek. istenildiğinde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Cihaz Katoloğu Sıvı Bazlı Sitoloji Sistemi Teklifte özellikleri tanımlanan cihazın, bu özelliklerinin tumunu eksiksiz karşıladığı, ihalede sunulacak orijinal katalogları ile kanıtlanmalıdır. Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek. İstenildiği taktirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Distribütör Egitim sertifikasi Sıvı Bazlı Sitoloji Sistemi . İlgili marka ürün ve metodun Türkiye yetkili distribitörü, Uretici firma tarafından düzenlenmiş, ilgili sıvı bazlı sitoloji sistemi ile ilgili gerekli egitimi aldıklarını belgeleyen "Distribütör Egitim sertifikasi"ni ilgili bolum sorumlusuna onaylatıp teklif dosyasında ibraz etmelidir. Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek. İstenildiği taktirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Üretim Belgesi Sıvı Bazlı Sitoloji Sistemi Üretimden kalkmış ve Uretim tarihi itiban ile 10 yaşını geçmiş cihaz teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Cihazm halen Uretilmekte olduguna dair Uretildigi Ulke Ticaret ve Sanayi Odasınca verilmiş ve Konsolosluk tarafından onaylanmış belge ibraz edilecektir. Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek. İstenildiği taktirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. UBB Kaydı Sıvı Bazlı Sitoloji Sistemi Y6ntemde kullanilan test kitleri ve solisyonların tümünü kapsayan UBB kaydı firma tarafından ibraz edilecektir Yeterlilik Bilgileri tablosuna eklenecek. İstenildiği taktirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir. Hizmet Yeterlilik Belgesi İmmünohistokimyasal Boyama Kit (İmmünohistokimya İnceleme Her Bir Test İçin ) Satıcı Firmanın TSE'den almış olduğu ''Tıbbi Cihaz Servislerine Hizmet Yeterlilik Belgesi'' bulunmalıdır. yeterlilik Bilgileri Tablosuna eklenecek. İstenildiği taktirde idareye sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.