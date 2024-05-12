İzmir'de aranan hükümlü yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan firari M.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından 23 yıl 6 Ay 10 gün kesilmiş hapis cezası bulunan M.Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı. Firari M.Ç.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.