İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan firari M.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından 23 yıl 6 Ay 10 gün kesilmiş hapis cezası bulunan M.Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı. Firari M.Ç.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
- Asayiş
İzmir'de aranan hükümlü yakalandı
İzmir'de, uyuşturucu madde ticareti suçundan 23 yıl 6 Ay 10 gün kesilmiş hapis cezası ile aranan M.Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.