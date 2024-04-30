Çocuklarda Ortodontik Tedaviye Ne Zaman Başlanmalı?

Çocuklarımız en kıymetlilerimiz. Onlar için her şeyin en iyisini istiyoruz. Ama en iyisi nedir bilemediğimiz zamanlar oluyor. Her şeyi bilmek zorunda da değiliz zaten. Bilemediğimiz zamanlarda işin uzmanına danışmak en doğrusu.

Ben şimdi bir ortodonti uzmanı olarak bilmeniz gerekenleri kısaca size anlatacağım:

Bir kere çocuk 7 yaşına geldiğinde, ilk daimi dişleri sürdükten sonra bir problemden şüphelenmeseniz de ortodonti kontrolüne götürün mutlaka. Çünkü fark edemediğiniz problemler olabilir. Erken yaşta tedavi edilmesi gereken 3 önemli problem vardır. Biz bunlara gördüğümüz anda müdahale etmek isteriz. 7 yaşında hemen düzeltip problemin ilerlemesine engel oluruz. Kalıcı bir şekil bozukluğuna neden olmadan yılanın başını küçükken ezeriz.

Bu üçü çocuğunuzda varsa hiç beklemeyin, hemen bir ortodonti uzmanına danışın:

1: Üst çene darlığı

2: Üst ve alt dişlerdeki ters kapanış ( tek diş veya birden fazla diş olabilir. ) Normalde üst dişler alt dişleri bir miktar örtmelidir. Kutu kapağı gibi bir kapanış hayal edin.

3: Çeneyi sağa ya da sola doğru kaydırarak kapatma

Bunları hemen düzelttiğimizde çok basit uygulamalarla kalıcı ve başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Düzeltmediğimizde büyüyünce ameliyata varan tedaviler gerektirebilir. Bunlar dışında ne zaman tedaviye başlanmalıdır derseniz:

Çocuğun durumuna göre bunun cevabı çok değişken. Dudak damak yarığı ile doğmuş bir çocuğunuz varsa ortodonti ile doğum sonrası derhal tanışırsınız. Süreç erişkinliğe kadar devam edebilir.

Çene ileriliği veya geriliği varsa ergenliğe girilen o dönemin getirdiği hızlı büyüme gelişimden faydalanırız.

Bazen de tüm süt dişlerinin düşmesini bekleriz. En iyisi siz bu kararı güvendiğiniz bir uzmana bırakın, size düşen sadece sorunu tanımak ve doğru zamanda doğru kişiden destek almak.

Peki çocukluk çağında hangi tedaviler yapılır?

1: Hareketli apareyler (damaklıklar): Bunlar sadece üst çene genişletmesi için süt dişli çocuklarda ya da alt çene geldiğinde ya da ilerlediğinde fonksiyonel aparey olarak kullanılabilirler.

2: Ağız dışından takılan apareyler

3: Ağız içi sabit apareyler, teller ve braketler.

4: Şeffaf plaklar.

Benim çocuklarda tercihim şeffaf plaklar. Neden mi? Çünkü onları kullanmaya başladıktan sonra hareketli apareyler ve fonksiyonel apareylerin yaptığı işi yaparken, tellerin yaptığı işi de eş zamanlı gerçekleştirebildiğini gördüm. Çocuklar açısından bakıldığında da konuşmanın etkilenmemesi, kullanım kolaylığı, estetik görüntüsü oldukça avantajlı ve inanılmaz konforlu. Fonksiyonel apareyler çok faydalı ama bu nedenle dersleri bozulan çocuklar bile oluyordu eskiden şeffaf plaklarla bunun üstesinden kolaylıkla gelebiliyoruz.

Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Özlem Aylıkçı,'' Sonuç olarak ben bir uzman ve bir anne olarak kendi çocuğum için şeffaf plaklarla erken yaşta tedaviye başlamayı tercih ettim. Sizin de çocuğunuzun neye ihtiyacı olduğuna bir uzmanla birlikte karar vermeniz en doğrusu olacaktır.''dedi.