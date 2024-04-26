İYİ Parti Genel Başkan adayı Koray Aydın kimdir?

Koray Aydın'ın İYİ Parti Genel Başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından vatandaşlar, "İYİ Parti'nin Genel Başkan adayı Koray Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları sormaya başladı. İşte, İYİ Parti Genel Başkan adayı Koray Aydın'ın hayatına dair merak edilenler...

KORAY AYDIN KİMDİR?

Koray Aydın, Trabzon'da 5 Aralık 1955 tarihinde dünyaya geldi. Makine Mühendisliği alanında eğitimini tamamlayarak 1978'de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Siyasi kariyerine genç yaşta başlayan Aydın, 1976 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi olarak aktif bir rol üstlendi.

1991 Türkiye genel seçimlerinde ilk kez Trabzon milletvekili olarak parlamentoya girdi. Ardından 1995 yılına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu. 1999-2001 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı ve bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

2015 Türkiye genel seçimlerinin ardından TBMM başkanvekili olarak seçilen Aydın, son olarak 27. ve 28. Dönemde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak görev aldı. 7 Haziran 2023 tarihinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanı olarak seçildi ve şu anda İYİ Parti Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.