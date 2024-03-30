TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, "Sürücülerimize Avrasya Tüneli’ne geçebilecekleri bir alternatif yol vermek istedik. TEM Bağlantı Yolu ile D-100 Karayolu’nu yeni bir arter oluşturduk. Hedeflediğimiz; özellikle sabah saatleri için TEM Anadolu Yakası için genel bir ferahlama sağlamak, hem de Avrasya Tüneli'ne günde 15- 20 bin arası bir iyileşme bir sayı artışı sağlamak" dedi.

Anadolu Yakası’nda trafiği rahatlatacak ve sürücülerin daha kolay Avrasya Tüneli’ne ulaşabileceği Anadolu Otoyolu ve 1. Çevre Yolu üzerindeki 600 metrelik Avrasya Tüneli Bağlantı Yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, bağlantı yolunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından yeni yapılan bağlantı yolu hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Alatyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, "Kartal’dan Maltepe’den TEM Otoyolu’ndan gelerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ilerleyen yolumuzun adı O-1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Anadolu istikametine geçtiğimizde E-5, D-400, D-100 ve Uzunçayır kavşağına indiğimiz yol ise O-4. Biz bu ikisinin kesiştiği noktadayız. Buradan Ankara istikametine ve Edirne istikametine gitmek istediğimizde kullandığımız bir nokta, burası trafiğin boğumlandığı nokta. Burada bir eksik vardı. Köprüye gitmeden son çıkış dediğimiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne özellikle sabah saatlerinde gitmek istediğimizde Kartal istikametinden Çamlıca yokuşuna geldiğimizde bir yoğunluk başlıyor. Sürücülerimize Avrasya Tüneli’ne geçebilecekleri bir alternatif yol vermek istedik. Biz TEM Bağlantı Yolu ile D-100 Karayolu’nu yeni bir arter oluşturduk. Fiziksel olarak kendisi küçük 600 metrelik bir kısımda iş yaptık. Mevcut bir U dönüş köprüsü vardı. Kartal’dan gelip Ünalan’a ya da Anadolu Yakasının diğer ilçelerine geçiş sağlayacak bir tünel vardı. Biz bu tüneli geliştirdik. Kartal’dan geliyorsanız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine E-5’e inebilirsiniz, Uzunçayır’a inebilirsiniz, ya da Kadıköy’e gidebilirsiniz. Karşı tarafa geçmek isteyen Avrasya Tüneli’ne geçebilir. Dolayısı ile iki yönlü bir fayda sağladık. Hem Anadolu yakasında E-5’e inmeden Kadıköy’e geçmek isteyenler için hem de karşıya geçmek isteyenler için bir fayda olduğunu düşünüyorum" dedi.

"KENDİSİ KÜÇÜK FAYDASI BÜYÜK BİR DOKUNUŞ YAPMAK İSTEDİK"

Eyigün, "D-100 Karayolu kullanma kapasitesinin üzerinde yüklenen bir yol. Burayı Kadıköy istikametinden gelen araçların kullanma zorunluluğunu kaldırmak istedik. Böylece hedeflediğimiz özellikle sabah saatleri için TEM Anadolu yakası için genel bir ferahlama sağlamak, hem de Avrasya Tüneli’ne günde 15- 20 bin arası bir iyileşme bir sayı artışı sağlamak. E-5 trafiğinin sıkışıklığından Avrasya Tüneli’ne bağlanmak zordu. Şimdi otobandan gelen sürücüleri de Avrasya’ya bağladık. Amacımız ilk etapta 15-20 bin daha arttıralım. Avrasya Tüneli’nin 4’te biri kadar düzenleme ile kendisi küçük faydası büyük bir dokunuş yapmak istedik. İnşallah bu ferahlamayı göreceğiz. İnşa ettiğimiz yeni yol 600 metre fakat sürücülerimiz açısından U dönüşü tünelini kattığımızda toplam 900 metre bir parkur yolunu karşılarına aldıklarında Avrasya Tünelini karşılarından bulacaklar. Son kontrollerimizi yaptık. Yolu sürücülerimizin kullanımına açacağız" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelinden görüntüler

-Açılışı yapılan bağlantı yolundan detaylar

-Yalçın Eyigün röp

-Genel ve detaylar