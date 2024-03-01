Bursa'da kaçak göçmen operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin bir apartman daia düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile bekçiler, Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak üzerindeki şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin, sokak üzerinde bir apartmana girdiği gören ekipler, binanın çevresini kuşatarak operasyon düzenledi. Operasyonda, yurda kaçak yollarla gelen Suriye uyruklu 30 kaçak göçmen yakalanıp, gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.