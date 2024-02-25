Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, 26 Şubat'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin sunum yapacak.

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu, 30 Aralık 2022 tarihinde aldığı kararla; İsrail'in Filistin topraklarını işgal/ilhak uygulamalarının ve Kudüs'ün nüfus yapısını ve statüsünü değiştirmeye yönelik eylemlerinin hukuki sonuçları konusunda Uluslararası Adalet Divanı'ndan görüş talep etmişti. Bu sürecin sonunda, Filistinlilere uygulanmakta olan zulme ilişkin hukuki tespitler ortaya konulmuş olacak. Türkiye dahil 57 ülke ve uluslararası örgüt, Uluslararası Adalet Divanı'na yazılı katkı sundu. Ülkemizin, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sözlü sunumu ise yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız tarafından yapılacak" dedi.