- Asayiş

Bebek arabasını otobüse almadılar

Diyarbakır'da bir ailenin engelli çocuğunun bebek arabasıyla halk otobüsüne alınmadığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bebek arabasını otobüse almadılar mask

Olay, Sur ilçesindeki halk otobüsü durağında dün akşam meydana geldi. Durakta bekleyen aile, engelli çocuklarının da olduğu bebek arabasıyla otobüse binmek istedi. Ancak 21 HO 1081 plakalı otobüsün şoförü, aileyi araca almadı.

Aile, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü tespit etti. Otobüsten kamera kayıtlarını alan ekipler, inceleme yaptı. Sürücünün bebek arabalı aileyi otobüse almaması kamera görüntülerine de yansıdı. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförüne, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Kuralları Yönetmeliği'nin 18/1 maddesince aykırı olarak davranmaktan 2 bin 52 TL ceza kesildi.

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17 Şub 2024 - 14:48 Diyarbakir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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