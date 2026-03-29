Yasemin Özdemir’den Sanata Dair Etkileyici Yorum

Türkiye’nin kültür ve sanat rotasında her geçen yıl daha güçlü bir yer edinen Ankara, bu kez uluslararası ölçekte önemli bir sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı.
Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre;ATO Congresium’da gerçekleştirilen ARTANKARA 2026, farklı disiplinlerden sanatçıları ve eserlerini bir araya getirirken, sanatseverlere de zengin bir deneyim sundu.
Fuarda yer alan isimlerden biri olan ressam Yasemin Özdemir, eserleri ve sanat anlayışıyla dikkat çekti. Özdemir, çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini gazetemiz Sonsöz’e konuştu.
“KÜÇÜKLÜKTEN GELEN BİR SANAT YOLCULUĞU”
Sanata olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını belirten Özdemir, eğitim süreci ve profesyonel kariyerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Ben Yasemin Özdemir. Elazığlıyım. Giresun Görele Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Küçüklüğümden beri resim yapıyorum. 2019 yılından itibaren ise çalışmalarımı profesyonel olarak sürdürüyorum. Realist tarzda üretim yapan bir ressamım.” İstanbul’daki atölyesinde aktif olarak üretimlerini sürdürdüğünü ifade eden sanatçı, fuar ve sergiler aracılığıyla eserlerini geniş kitlelerle buluşturmaya devam ettiğini dile getirdi.
REALİZMİN İZİNDE SANATSAL ÜRETİM
Realist yaklaşımı benimseyen Özdemir, sanat anlayışının temelini doğrudan gözlem ve detaylara verdiği önem oluşturuyor. Eserlerinde gerçekliğin estetik bir yorumla yeniden üretildiğini belirten sanatçı, izleyiciyi sade ama derin bir anlatımla buluşturuyor.
“SANAT, ZAMANIN İÇİNDEKİ GÜZELLİĞİ ORTAYA ÇIKARIR”
Sanat felsefesine dair dikkat çeken ifadeler kullanan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanat, zamanın içinde saklı olan güzelliği ortaya çıkarma gücüdür. Natürmort, durağan nesnelerin sessiz hikâyelerini fısıldar. Işık, renk ve biçim aracılığıyla zamansız bir anlatı kurar.” Sanatçının bu yaklaşımı, eserlerinde yalnızca görsel bir estetik değil; aynı zamanda derin bir anlam dünyası oluşturduğunu ortaya koyuyor.
NATÜRMORTUN SESSİZ AMA DERİN ANLATIMI
Özdemir, özellikle natürmort çalışmalarına ayrı bir parantez açarak bu türün sanatındaki yerini şu sözlerle ifade etti: “Her fırça darbesi bir anıyı dondurur, bir duyguyu ölümsüzleştirir. Boşlukta duran bir elma, dökülen bir yaprak ya da gölgede saklanan bir vazo… Hepsi sanatçının ruhuyla yeniden hayat bulur.”
