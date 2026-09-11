WhatsApp'ta kaybolan mesajlar nasıl çalışıyor?

WhatsApp'taki kaybolan mesajlar özelliği, belirli sohbetlerde gönderilen yeni mesajların seçilen bir süre sonunda otomatik olarak sohbetten kaldırılmasını sağlar. Bu özellik, uzun süre saklanması gerekmeyen konuşmaların daha düzenli tutulmasına yardımcı olur. Ancak kaybolan mesajların her durumda tamamen yok olduğu düşünülmemeli; mesajlar süre dolmadan önce farklı şekillerde kaydedilebilir veya başka kişiler tarafından dışarı aktarılabilir.

WhatsApp kullanıcıları bazen özel konuşmaların sürekli sohbet geçmişinde kalmasını istemeyebilir. Kaybolan mesajlar özelliği bu ihtiyaca yönelik olarak belirli sohbetlerde kullanılabilir. Özelliğin çalışma mantığını bilmek, hangi mesajların etkileneceğini ve mesajların ne zaman kaybolacağını anlamak açısından önemlidir. Ayrıca bu sistemin ekran görüntüsü alma, başka bir cihaza aktarma veya mesajı farklı şekilde saklama gibi durumları tamamen engellemediğini de unutmamak gerekir.