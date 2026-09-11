Uçak koltukları neden kalkışta dik konuma getiriliyor?

Uçaklarda kalkış ve iniş öncesinde koltukların dik konuma getirilmesi yalnızca yolcuların daha düzenli oturması için uygulanan bir kural değildir. Bu uygulamanın temelinde acil durumlarda yolcuların daha hızlı hareket edebilmesi ve kabindeki güvenliğin artırılması bulunur. Koltuğun dik konuma getirilmesi, olası bir tahliye sırasında ön ve arka sıradaki alanın daha kullanılabilir olmasını sağlar.

Uçuş sırasında koltukların geriye yatırılmasına genellikle izin verilirken kalkış ve iniş öncesinde kabin ekibi tarafından koltukların düzeltilmesi istenir. Bunun nedeni uçağın bu iki aşamasının operasyon açısından daha kritik kabul edilmesidir. Olası bir acil durumda saniyelerin bile önemli olabileceği düşünüldüğünde, kabindeki koltukların ve diğer eşyaların belirli bir düzende tutulması tahliye sürecini kolaylaştırabilir.