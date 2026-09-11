Uçak koltukları neden kalkışta dik konuma getiriliyor?

Uçaklarda kalkış ve iniş öncesinde koltukların dik konuma getirilmesi yalnızca yolcuların daha düzenli oturması için uygulanan bir kural değildir. Bu uygulamanın temelinde acil durumlarda yolcuların daha hızlı hareket edebilmesi ve kabindeki güvenliğin artırılması bulunur. Koltuğun dik konuma getirilmesi, olası bir tahliye sırasında ön ve arka sıradaki alanın daha kullanılabilir olmasını sağlar.
Uçuş sırasında koltukların geriye yatırılmasına genellikle izin verilirken kalkış ve iniş öncesinde kabin ekibi tarafından koltukların düzeltilmesi istenir. Bunun nedeni uçağın bu iki aşamasının operasyon açısından daha kritik kabul edilmesidir. Olası bir acil durumda saniyelerin bile önemli olabileceği düşünüldüğünde, kabindeki koltukların ve diğer eşyaların belirli bir düzende tutulması tahliye sürecini kolaylaştırabilir.
Koltukların dik olması tahliyeyi nasıl kolaylaştırıyor?
Bir uçakta acil tahliye gerektiğinde yolcuların koltuklarından kalkarak koridora ulaşması gerekir. Koltuk tamamen geriye yatırılmış olduğunda arka sıradaki yolcunun önündeki alan daralabilir ve hareket etmek zorlaşabilir. Dik konumdaki koltuk ise ön tarafta daha fazla geçiş alanı bırakır.
Özellikle panik yaşanan bir durumda yolcuların hızlı şekilde hareket etmesi önemlidir. Koltukların aynı pozisyonda tutulması, kabin içerisinde daha düzenli bir geçiş alanı oluşmasına yardımcı olur. Bu nedenle kalkış ve iniş sırasında koltukların dik konuma getirilmesi, acil tahliye ihtimaline karşı alınan önlemlerden biri olarak değerlendirilir.
Neden özellikle kalkış ve inişte uygulanıyor?
Kalkış ve iniş, uçağın uçuş sürecindeki kritik aşamalar arasında kabul edilir. Bu sırada kabin ekibi de yolcuların emniyet kemerlerini takmasını, masalarını kapatmasını ve koltuklarını dik konuma getirmesini ister. Amaç, kabini olası bir olağan dışı duruma karşı mümkün olduğunca hazır hale getirmektir.
Uçuşun seyir aşamasında ise koltukların belirli ölçülerde geriye yatırılmasına izin verilebilir. Ancak kalkış ve iniş sırasında kabindeki hareket alanının korunması daha fazla önem taşır. Bu nedenle aynı koltuk, uçuşun bir bölümünde yatırılabilirken diğer bölümünde dik konumda tutulmak zorunda olabilir.
Dik koltuk yolcuları çarpışmalardan korur mu?
Koltukların dik konuma getirilmesinin bir diğer önemli yönü, yolcuların oturma pozisyonunu ve koltukların tasarlanmış kullanım şeklini korumaktır. Uçak koltukları, belirli güvenlik koşulları dikkate alınarak tasarlanır. Kalkış ve iniş sırasında koltuğun normal pozisyonda olması, yolcunun emniyet kemeriyle birlikte uygun oturma konumunda bulunmasına yardımcı olur.
Ayrıca öndeki koltuğun geriye yatırılması, arka sıradaki yolcunun önündeki alanı azaltabilir. Bu durum özellikle acil bir durumda hareket etmeyi güçleştirebilir. Dolayısıyla koltuğun dik olması tek başına tüm riskleri ortadan kaldırmaz ancak kabindeki güvenlik düzeninin bir parçasını oluşturur.
Masalar ve diğer eşyalar neden de toplanıyor?
Kalkış ve iniş öncesinde yalnızca koltukların dikleştirilmesinin değil, koltuk önündeki masaların kapatılmasının ve gevşek eşyaların güvenli şekilde kaldırılmasının da istenmesinin nedeni benzer bir güvenlik yaklaşımıdır. Kabinde serbest şekilde duran eşyalar ani bir hareket sırasında yolcular için tehlike oluşturabilir veya koridorların kullanılmasını zorlaştırabilir.
Bu nedenle kabin ekibi kalkış ve iniş öncesinde kabini mümkün olduğunca düzenli hale getirir. Dik koltuklar, kapalı masalar, uygun şekilde yerleştirilmiş bagajlar ve takılı emniyet kemerleri birlikte değerlendirildiğinde amaç, uçağın kritik aşamalarında yolcular için daha güvenli ve düzenli bir kabin ortamı oluşturmaktır.