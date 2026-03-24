Mazot zammı servisçiyi vurdu: “Kontak kapatma noktasındayız!”

ESNAF ARTIK KONTAĞI AÇAMAZ HALE GELDİ



Okulların kapanmasına yaklaşık iki ay kaldığını hatırlatan Aktürk, bu süreçte yalnızca geçici bir düzenleme talep ettiklerini ifade ederek, “Esnafımız bugüne kadar zamları kendi imkânlarıyla karşıladı. Ancak artık araçlarını çalıştırmakta zorlanan, kontak açmayı düşünen esnaf sayısı her geçen gün artıyor.” dedi.



SINIRLI YANSIMA TALEBİ: EN FAZLA YÜZDE 10-15



Mazottaki yüzde 36’lık artışın tamamını yansıtmak istemediklerini özellikle vurgulayan Aktürk, “Velilerimizi de düşünerek yalnızca yüzde 10-15’lik bir kısmın iki aylık dönem için yansıtılmasını talep ediyoruz. Bu, hem hizmetin devamı hem de esnafın nefes alması için gerekli.” diye konuştu.



