Mazot zammı servisçiyi vurdu: “Kontak kapatma noktasındayız!”

Ankara’da öğrenci taşımacılığı yapan servisçi esnafı, son aylarda akaryakıt fiyatlarında yaşanan sert artış nedeniyle ciddi bir ekonomik darboğaza girdi.
Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; 15 Ağustos 2025’te 52,96 TL olan mazotun litre fiyatının 23 Mart 2026 itibarıyla 78,77 TL’ye yükselmesiyle yüzde 40’a varan artış yaşanırken, esnaf artan maliyetler karşısında ayakta kalmakta zorlandığını belirtiyor. Servisçiler, okulların kapanmasına kısa süre kala velilerden yalnızca iki aylık dönem için sınırlı bir “mazot farkı” talep ediyor.
Gazetemiz SONSÖZ’e değerlendirmelerde bulunan Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, sektörün kritik bir eşikte olduğunu söyledi. Aktürk, “Bizler bugüne kadar velilerimizi mağdur etmemek adına büyük bir fedakârlık yaptık ve zamları uzun süre yansıtmadık. Ancak bugün geldiğimiz noktada akaryakıt başta olmak üzere sigorta, bakım ve personel giderleri ciddi şekilde arttı. Esnafımızın önemli bir kısmı artık kazancını değil, zararını hesaplar hale geldi.” dedi.
Servis taşımacılığının sadece ticari bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda kamusal bir hizmet niteliği taşıdığını vurgulayan Aktürk, “Biz çocuklarımızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Bu hizmetin sürdürülebilir olması gerekiyor. Talep ettiğimiz artış, maliyetin tamamı değil, sadece küçük bir kısmıdır. Amacımız sistemi ayakta tutmak” ifadelerini kullandı.
Aktürk ayrıca, mevcut sistemin ani maliyet artışlarına karşı yetersiz kaldığını belirterek, “Bundan sonraki süreçte hem esnafı hem veliyi koruyan daha esnek ve güncellenebilir bir fiyatlandırma modeline ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.
MAZOT ZAMLARI SERVİSÇİLERİ ZOR DURUMA DÜŞÜRDÜ
Aktürk, 2025 yılı Ağustos ayında açıklanan servis ücret tarifesinin, o dönemin ekonomik koşullarına göre belirlendiğini hatırlatarak, geçen süre içinde özellikle akaryakıt maliyetlerinde öngörülemeyen bir artış yaşandığını söyledi.
MAZOT FİYATI YÜZDE 40 ARTTI
Mazot fiyatındaki yükselişin sektör üzerindeki baskıyı doğrudan artırdığını ifade eden Aktürk, litre fiyatının 52,96 TL’den 78,77 TL’ye çıkmasının yaklaşık yüzde 40’lık bir artış anlamına geldiğini belirtti.
ESNAF ARTIK KONTAĞI AÇAMAZ HALE GELDİ
Okulların kapanmasına yaklaşık iki ay kaldığını hatırlatan Aktürk, bu süreçte yalnızca geçici bir düzenleme talep ettiklerini ifade ederek, “Esnafımız bugüne kadar zamları kendi imkânlarıyla karşıladı. Ancak artık araçlarını çalıştırmakta zorlanan, kontak açmayı düşünen esnaf sayısı her geçen gün artıyor.” dedi.
SINIRLI YANSIMA TALEBİ: EN FAZLA YÜZDE 10-15
Mazottaki yüzde 36’lık artışın tamamını yansıtmak istemediklerini özellikle vurgulayan Aktürk, “Velilerimizi de düşünerek yalnızca yüzde 10-15’lik bir kısmın iki aylık dönem için yansıtılmasını talep ediyoruz. Bu, hem hizmetin devamı hem de esnafın nefes alması için gerekli.” diye konuştu.
