Altında neler oluyor?

28 Şubat 2026 tarihinde İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik füze saldırıları ile başlayan “ABD-İsrail-İran savaşı” çevre ülkeleri ve sektörleri olumsuz etkiliyor.
Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; ülkemizin en uzun sınır komşusundaki bu savaş tabi ki ister istemez bizi de yakından etkiledi. Olumsuz etkilenen sektörlerin başında da ‘kuyumcu ve altın’ geliyor.
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜNCE VATANDAŞ KUYUMCULARA HÜCUM ETTİ
Altın fiyatlarının son bir ayın en düşük seviyesine gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar kuyumculara hücum etti. Ramazan Bayramı’nın ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü piyasaların açılması ile Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm ülke genelinde kuyumcularda altına yoğun bir talep oluştu.
Öncelikle ‘24 ayar gram altın’ talebinde bulunan vatandaşlar, burada istediklerini bulamayınca ‘5 gram altın’ ve ’10 gram altına’ yöneldiler. Ancak burada da aşırı talebe kuyumcular karşılık veremeyince kısa süre içerisinde tüm kuyumcularda ‘altın’ stoku eridi.
BİR KAÇ SAAT İÇERİSİNDE KUYUMVULARDA ‘GRAM ALTIN’ KALMADI
Kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluşurken, gram altındaki bu yoğun talebin üzerine bu kez çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Ata Lira Cumhuriyet Altına da aşırı yönelimler oldu.
Ankara’nın göbeğinde Kızılay’da kuyumculuk yapan bir esnaf, iki hafta öncesinde 7 bin 500 liraya satılan gram altının 6 bin 700 liraya kadar gerilediğini belirtirken, 12 bin 100 lirayı gören çeyrek altının 11 bin liraya kadar düştüğüne dikkati çekti. Fiyatların son bir ayın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte kuyumcularda yoğunluk yaşandığını söyleyen esnaf, özellikle altın borcu olan vatandaşların bu durumu fırsata çevirerek alım yaptığını ifade etti.
“SERMAYEDAR YAPILA BÜYÜK ALIMLAR İLE PİYASAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR”
Ancak her zamanki gibi sermayedar yapıların asıl büyük alımlar ile piyasayı çok büyük bir şekilde etkilediğini belirten kuyumcu esnafı, bu durumun uzun vadede yine küçük yatırımcıya ve vatandaşa olumsuz bir şekilde yansıyacağını söyledi. Cuma günü itibari ile yeniden kuyumcularda gram altının bulunacağını ifade eden esnaf, yaşanan düşüşün çok kısa bir süre içerisinde ters tepki etkisi ile de hızlı bir biçimde yükselişe geçeceğini sözlerine ekledi.
ANKARA KUYUMCULAR ODASI BAŞKANI TİMUÇİN SÖNMEZ: PANİĞE GEREK YOK
Altında yaşanan bu olağanüstü hareketliliği gazetemiz SONSÖZ’e değerlendiren Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez ise, piyasada oluşan arz-talep dengesizliğinin kısa bir süre içerisinde dengeleneceğini belirtti. Sönmez, bayram tatili sonrasında yoğun bir arzın oluştuğunu, bu olağandışı talebi sektörün birkaç gün içeisinde karşılayacağını ve panik yapılmaması gerektiğini vurguladı. Ankara Kuyumcular Odası olarak sektörün tüm bileşenlerini yakında takip ettiklerini ifade eden Sönmez, vatandaşın temkinli olması gerektiğini ve altındaki bu düşüşün kısa süreli olduğunu ifade etti.
“ALTIN YOK, VALLAHİ YOK, HİÇ YOK”
Bursa’da kuyumculuk yapan bir esnaf ta, gün içerisinde sürekli altın almak için gelen vatandaşların yoğun bir şekilde “altın varmı?” sorusuna yetişemeyince çareyi dükkanın camekanına “Vallahi, Billahi, Tillahi Yok, Yemin Ederiz Yok, Hiç Yok, Olsa Vallahi Satacağız” şeklinde yazılar asarak tepkisini gösterdi.
