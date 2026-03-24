Altında neler oluyor?

BİR KAÇ SAAT İÇERİSİNDE KUYUMVULARDA ‘GRAM ALTIN’ KALMADI

Kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluşurken, gram altındaki bu yoğun talebin üzerine bu kez çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Ata Lira Cumhuriyet Altına da aşırı yönelimler oldu.

Ankara’nın göbeğinde Kızılay’da kuyumculuk yapan bir esnaf, iki hafta öncesinde 7 bin 500 liraya satılan gram altının 6 bin 700 liraya kadar gerilediğini belirtirken, 12 bin 100 lirayı gören çeyrek altının 11 bin liraya kadar düştüğüne dikkati çekti. Fiyatların son bir ayın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte kuyumcularda yoğunluk yaşandığını söyleyen esnaf, özellikle altın borcu olan vatandaşların bu durumu fırsata çevirerek alım yaptığını ifade etti.

“SERMAYEDAR YAPILA BÜYÜK ALIMLAR İLE PİYASAYI OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Ancak her zamanki gibi sermayedar yapıların asıl büyük alımlar ile piyasayı çok büyük bir şekilde etkilediğini belirten kuyumcu esnafı, bu durumun uzun vadede yine küçük yatırımcıya ve vatandaşa olumsuz bir şekilde yansıyacağını söyledi. Cuma günü itibari ile yeniden kuyumcularda gram altının bulunacağını ifade eden esnaf, yaşanan düşüşün çok kısa bir süre içerisinde ters tepki etkisi ile de hızlı bir biçimde yükselişe geçeceğini sözlerine ekledi.

