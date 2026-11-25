20 ay vadeli konut kredilerinde faiz indiriminin etkisi ödeme planlarına yansıdı. Bir milyon TL tutarındaki kredinin aylık taksiti yaklaşık 32 bin 280 TL'den 29 bin 510 TL'ye geriledi. Böylece 10 yıllık ödeme süresinde yaklaşık 332 bin 400 TL avantaj oluştu.

2 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti ne kadar?

İki milyon TL kredi kullanmak isteyen vatandaşların aylık ödemesi yaklaşık 64 bin 560 TL'den 59 bin 20 TL'ye düştü. Aylık 5 bin 540 TL'lik fark, 120 aylık dönemde toplam 664 bin 800 TL'lik tasarruf anlamına geliyor.



Üç milyon TL tutarındaki kredinin aylık ödemesi ise yaklaşık 96 bin 840 TL'den 88 bin 530 TL'ye geriledi. Örnek hesaplamalara sigorta, vergi ve diğer kredi masrafları dahil edilmedi.