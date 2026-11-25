Gayrimenkul piyasasında finansman maliyetlerine ilişkin önemli gelişmeler gündeme geldi. Bir özel bankanın konut kredisi faizini yüzde 3,15'ten yüzde 2,85'e çekmesiyle birlikte aylık taksit tutarları geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) ikinci konut alımına ilişkin düzenlemesi de vatandaşların daha yüksek tutarda finansmana erişebilmesinin önünü açtı.Konut kredilerinde aylık taksitler geriledi.
20 ay vadeli konut kredilerinde faiz indiriminin etkisi ödeme planlarına yansıdı. Bir milyon TL tutarındaki kredinin aylık taksiti yaklaşık 32 bin 280 TL'den 29 bin 510 TL'ye geriledi. Böylece 10 yıllık ödeme süresinde yaklaşık 332 bin 400 TL avantaj oluştu.
İki milyon TL kredi kullanmak isteyen vatandaşların aylık ödemesi yaklaşık 64 bin 560 TL'den 59 bin 20 TL'ye düştü. Aylık 5 bin 540 TL'lik fark, 120 aylık dönemde toplam 664 bin 800 TL'lik tasarruf anlamına geliyor.
Üç milyon TL tutarındaki kredinin aylık ödemesi ise yaklaşık 96 bin 840 TL'den 88 bin 530 TL'ye geriledi. Örnek hesaplamalara sigorta, vergi ve diğer kredi masrafları dahil edilmedi.
BDDK'nın 19 Kasım 2026 tarihli kararıyla ikinci konut alımlarında uygulanan yüzde 75'lik kredi tutarı kısıtlaması kaldırıldı. Yalnızca bir konutu bulunan vatandaşlar, ikinci evlerini satın alırken normal kredi limitlerinden yararlanabilecek.
Yeni düzenlemeyle yüzde 75'lik azaltım, en az iki konutu bulunan tüketicilere uygulanmaya devam edecek. Konut sahipliği değerlendirmesinde eşlerin ve 18 yaşından küçük çocukların üzerindeki taşınmazlar da hesaba katılacak.
Ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında kredi kullanılabilen 5 milyon TL'lik bir konutta, ikinci evini alacak kişinin kredi limiti 1 milyon TL yerine 4 milyon TL olabilecek.
Ancak kullanılabilecek azami kredi miktarı taşınmazın ekspertiz değerine, enerji sınıfına ve bankanın değerlendirmesine göre farklılık gösterecek.
Yeni kararla hisseli taşınmazlara ilişkin kriterler de değiştirildi. Yüzde 50 veya daha düşük oranda tapu hissesi bulunan vatandaşların gerekli koşulları sağlamaları halinde bu nitelikteki bir konutu, mülkiyet hesaplamasına dahil edilmeyecek.
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan veya hakkında yıkım kararı verilen riskli yapılardan biri de konut sahipliği değerlendirmesinin dışında tutulabilecek.
Özel bir bankanın faiz indirimi, diğer finans kuruluşlarının atacağı adımlara ilişkin beklentileri artırdı. Önümüzdeki dönemde kredi maliyetlerinin nasıl şekilleneceğinde Merkez Bankasının para politikası, enflasyon görünümü ve bankaların finansman koşulları etkili olacak.
Henüz tüm bankaları kapsayan genel bir faiz indirimi bulunmazken, konut satın almayı planlayan vatandaşların bankaların toplam geri ödeme tutarlarını ve finansman koşullarını karşılaştırmaları önem taşıyor.