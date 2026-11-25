Küresel piyasalarda altın fiyatlarının geleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentiler, teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan kayıplar ve uluslararası ticaret politikalarına ilişkin endişeler, değerli metal üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Yatırımcılar, altının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğini anlamak için ABD'den gelecek ekonomik göstergeleri yakından takip ediyor.
Muhabir: Ayça Cicidurucu
Altın fiyatlarında sert değer kaybı
Ocak ayında 5 bin 515 dolarla tarihi zirvesine ulaşan ons altın, yaklaşık yüzde 36 değer kaybetti. 25 Kasım 2026 günü ABD enflasyon verisi öncesinde ons altın 3 bin 523 ile 3 bin 558 dolar arasında hareket ederken gram altın 5 bin 746 TL seviyesinden işlem gördü.
Fed'in faiz kararı altının yönünü belirleyebilir
Fed'in 9 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali piyasalarda yüzde 96,4 olarak fiyatlanıyor.Faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor. ABD dolarının güçlenmesi de değerli metalin fiyatını olumsuz etkileyebiliyor.
ABD enflasyon verisi neden önemli?
Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin beklentileri aşması, sıkı para politikası beklentilerini güçlendirerek altındaki kayıpları derinleştirebilir. Beklentilerin altında kalan bir enflasyon verisi ise altının toparlanmasına katkı sağlayabilir.
Teknoloji sektöründeki kayıplar altını da etkiliyor
Yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişeler nedeniyle teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşler, değerli metal piyasalarına da yansıyor. Nakit ihtiyacı duyan yatırımcıların altın ve gümüş varlıklarını satışa çıkarması fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor.
Ons altın 3 bin 200 dolara kadar gerileyebilir mi?
Piyasa uzmanları, ons altında 3 bin 500 doların altında kalıcı fiyatlamaların yeni düşüşleri beraberinde getirebileceğini değerlendiriyor.
3 bin 400 ve 3 bin 300 dolar seviyeleri önemli destek noktaları olarak görülürken, satışların hızlanması durumunda 3 bin 200 doların gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Piyasa uzmanları, ons altında 3 bin 500 doların altında kalıcı fiyatlamaların yeni düşüşleri beraberinde getirebileceğini değerlendiriyor.
3 bin 400 ve 3 bin 300 dolar seviyeleri önemli destek noktaları olarak görülürken, satışların hızlanması durumunda 3 bin 200 doların gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Altın 2027 yılında yeniden yükselecek mi?
Kısa vadeli risklere rağmen merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, uzun vadeli görünümü destekliyor. Bazı uluslararası finans kuruluşları 2027 yılında toparlanma bekliyor.
Altının gelecekteki performansında küresel enflasyon, faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olmaya devam edecek.
Kısa vadeli risklere rağmen merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, uzun vadeli görünümü destekliyor. Bazı uluslararası finans kuruluşları 2027 yılında toparlanma bekliyor.
Altının gelecekteki performansında küresel enflasyon, faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olmaya devam edecek.
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