Ons altın 3 bin 200 dolara kadar gerileyebilir mi?

Piyasa uzmanları, ons altında 3 bin 500 doların altında kalıcı fiyatlamaların yeni düşüşleri beraberinde getirebileceğini değerlendiriyor.



3 bin 400 ve 3 bin 300 dolar seviyeleri önemli destek noktaları olarak görülürken, satışların hızlanması durumunda 3 bin 200 doların gündeme gelebileceği belirtiliyor.