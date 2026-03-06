KAİSDER’den eşitlik kültürüne ödül!

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) tarafından düzenlenen 9. EKD (Eşitlik Kültürüne Duyarlı İşyeri) Ödülleri, törenle sahiplerini buldu.
İş dünyasında eşitlikçi dönüşümü teşvik etmeyi amaçlayan EKD Ödülleri, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek için örnek uygulamaları görünür kılmayı hedefliyor. Ödüller, Yönetimde Kadın Temsili, Kurumsal Eşitlik Politikaları, Eğitim ve Kapasite Geliştirme, Sosyal Etki Projeleri alanlarında fark yaratan kurumlara veriliyor.
GİDER: “EŞİTLİK BİR AYRICALIK DEĞİLDİR!”
Ankara’da düzenlenen 9. EKD Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gider, tam bağımsız Türkiye’nin varlığını korumak ve güçlendirmek için çaba gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:
“KAİSDER kadınları da farklı platformlarda birlikte çalışan, birlikte üreten güçlü bir topluluk. Kurumsal yapımızı tamamlayarak kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi ortaya koyduk. Bu hedeflerin en önemlilerinden biri; kadının istihdamda, işveren dünyasında ve karar verici mekanizmalarda daha güçlü, daha görünür ve daha etkili olmasıydı. Peki bunun yolu neydi? Zihinlerin değişmesi. Ve bu değişimi mümkün kılacak en güçlü araç ise eğitimdi. Toplumun yarısından fazlasının iş hayatının içinde olduğunu düşündüğümüzde, dönüşümün en güçlü alanının da iş yerleri olduğunu biliyorduk. İşte bu düşünceyle, dokuz yıl önce Eşitlik Kültürüne Duyarlı İşyeri yaklaşımımızı ortaya koyduk. Biliyoruz ki, kadınların güçlü olduğu bir ekonomi daha dayanıklıdır. Kapsayıcı kurumlar daha yenilikçidir. Eşitlik kültürü olan şirketler daha sürdürülebilirdir”
ARDIÇ: “KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA YER ALMALILAR”
Meslek Odaları Kategorisinde ödüle layık görülen ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, törende yaptığı konuşmada, “kadın-erkek eşitliğine inanmıyorum. Bence kadınlar üstün varlıklardır” diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: “Bu ödülü aynı zamanda bir sorumluluk hatırlatması olarak görüyorum. Çünkü çok iyi biliyoruz ki; kadınların potansiyelini yeterince kullanamayan hiçbir toplum, güçlü ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlayamaz. Kadınların aklı, emeği, vizyonu ve girişimciliği; sadece ekonomik hayatın değil, toplumun bütün alanlarının gelişmesinin temelidir. Bugün Odamız personelinin yarısı kadınlardan oluşuyor. Ancak bizim için asıl önemli olan, kadınların yalnızca istihdamda değil; karar alma mekanizmalarında da güçlü şekilde yer almasıdır. Nitekim bugün gururla söylüyorum ki, Ankara Sanayi Odamızda 9 müdürlüğün beşinde kadın müdürlerimiz görev yapıyor. Kurumsal yönetim araştırmalarının bize gösterdiği çok net bir gerçek var. Kadınların daha fazla yer aldığı yönetim ekiplerinde risk yönetimi güçleniyor, inovasyon artıyor, kurumsal performans yükseliyor. Çünkü kadınların aklı, titizliği, vizyoner bakışı ve çözüm odaklı yaklaşımı; yönetim kalitesine son derece olumlu yansıyor ve başarı artıyor”
EKİNCİ: “KADININ OLDUĞU YERDE HÜNER VAR!”
İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci, zihinsel değişim olmadan sosyal dönüşümün mümkün olmadığını ifade ederek, “ Kadınların geleneksel rollerden çıkması lazım. Bu bağlamda Ulu Önderimiz Atatürk’e çok büyük borcumuz var. Kadınların siyasette, STK’larda, üretken alanlardan daha fazla yer alması gerek. Kadının olduğu yerde hüner vardır!” diye görüş belirtti.
AKİF: ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK!
Kamu Kurumları Kategorisinde ödül kazanan TSE Standart Hazırlama Merkezi Başkanı Akif, TSE K 645 Kadın Girişimci Belgelendirme Kriterleri’nin eşitlik kültürü için bir kaldıraç niteliği taşıdığını ifade ederek, iş kadınlarını TSE teknik komitelerine katılmaya davet etti. Finans Kuruluşlar Kategorisinde ödüle layık görülen Garanti BBVA Ankara 1. Bölge Müdürü Selin Arda Gürsoy ile Ankara 2. Bölge Müdürü Özlem İçlek Poyraz ise yaptıkları konuşmada, bankanın Kadın Girişimci Destek Programlarını anlattılar ve deneyimlerini paylaştılar. Gürsoy ve Poyraz’ın konuşmalarında ortak payda şu oldu:
CANBEYLİ: “KADIN GİRİŞİMCİLERE FIRSAT SUNULDUĞUNDA, ORTAYA ÇOK DEĞERLİ SONUÇLAR ÇIKIYOR”
Özel Sektör Kategorisinde ödül alan Türk Traktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli de eşitlik kültürüne dair projelerini özetledi ve “ Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kültürünü sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek için çalışıyoruz” dedi.
ÖZDEMİR: “YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR!”
Üye Kuruluş Kategorisinde ödüle hak hazanan İDEAL İSG Yönetim Kurulu Başkanı Şenay Özdemir, kurumlarda eşitlik olmadan iş sağlığı ve güvenliğinin olmadığını, buna yakından tanıklık ettiklerini belirterek, “ Yapılacak çok şey var. İş sağlığı ve güvenliğinde kişisel koruyucu donanımlarda hala erkeklere endeksli üretimler yapılıyor. Biz bunları aşmak için çalışıyoruz” diye konuştu.
TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydan Biri de törende çarpıcı bilgileri paylaştı ve şu bilgileri verdi: “ Eşitlik kültüründe bazı konularda farklı noktalara gelsek de, hala kat edecek çok yol var. Türkiye’de kadın istihdamı yüzde 36 oranında… Hala kadınların sağlık sorunları erkekler üzerinden analiz ediliyor. Bakım hizmetleri, kadınlar üzerinde kalıyor ve bu çözülmesi gereken önemli sorunlardan biri.”
EKD ödüllerinin bu yılki kazananları ise şu şekilde belirlendi:
TSE (Kamu Kurumları Kategorisi)
ASO (Meslek Odaları Kategorisi)
Türk Traktör ( Özel Sektör Kategorisi)
Garanti BBVA (Finans Kuruluşları Kategorisi)
İdeal İSG (Üye Kuruluş Kategorisi)