KAİSDER’den eşitlik kültürüne ödül!

CANBEYLİ: “KADIN GİRİŞİMCİLERE FIRSAT SUNULDUĞUNDA, ORTAYA ÇOK DEĞERLİ SONUÇLAR ÇIKIYOR”

Özel Sektör Kategorisinde ödül alan Türk Traktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli de eşitlik kültürüne dair projelerini özetledi ve “ Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kültürünü sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek için çalışıyoruz” dedi.

ÖZDEMİR: “YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR!”

Üye Kuruluş Kategorisinde ödüle hak hazanan İDEAL İSG Yönetim Kurulu Başkanı Şenay Özdemir, kurumlarda eşitlik olmadan iş sağlığı ve güvenliğinin olmadığını, buna yakından tanıklık ettiklerini belirterek, “ Yapılacak çok şey var. İş sağlığı ve güvenliğinde kişisel koruyucu donanımlarda hala erkeklere endeksli üretimler yapılıyor. Biz bunları aşmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydan Biri de törende çarpıcı bilgileri paylaştı ve şu bilgileri verdi: “ Eşitlik kültüründe bazı konularda farklı noktalara gelsek de, hala kat edecek çok yol var. Türkiye’de kadın istihdamı yüzde 36 oranında… Hala kadınların sağlık sorunları erkekler üzerinden analiz ediliyor. Bakım hizmetleri, kadınlar üzerinde kalıyor ve bu çözülmesi gereken önemli sorunlardan biri.”

EKD ödüllerinin bu yılki kazananları ise şu şekilde belirlendi:

TSE (Kamu Kurumları Kategorisi)

ASO (Meslek Odaları Kategorisi)

Türk Traktör ( Özel Sektör Kategorisi)

Garanti BBVA (Finans Kuruluşları Kategorisi)

İdeal İSG (Üye Kuruluş Kategorisi)

