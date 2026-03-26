Japonya’dan Türkiye’ye Yerelden Güçlenen Dostluk: 3 Kritik Projeye İmza

Japonya’nın Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Türkiye’de üç önemli proje hayata geçerken, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura, gazetemiz SONSÖZ’e yaptığı özel açıklamada hem seçim kriterlerini hem de Türkiye-Japonya dostluğunun insani boyutunu anlattı.
YERELDEN KÜRESELE UZANAN DESTEK: TÜRKİYE’DE 3 YENİ PROJEYE JAPONYA İMZASI
Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Japonya Hükümeti’nin Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında, Zonguldak’ın Çaycuma, Batman’ın Beşiri ve Samsun’un Yakakent ilçelerinde hayata geçirilecek üç yeni proje için Ankara’da imza töreni düzenlendi.
Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği Konutu’nda gerçekleştirilen törende, yerel kalkınmayı doğrudan etkileyen projeler resmiyet kazanırken, programın sadece maddi destek değil, aynı zamanda “insan odaklı diplomasi” örneği olduğu vurgulandı.
SONSÖZ’E ÖZEL: “EN BÜYÜK ETKİYİ YARATACAK PROJELERİ SEÇTİK”
Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura, gazetemiz SONSÖZ’e yaptığı özel değerlendirmede, projelerin belirlenme sürecine dair dikkat çeken bilgiler paylaştı:
“Bu yıl yaklaşık 600 başvuru aldık. Ancak biz özellikle ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde yaşayan insanlara uzun vadede en fazla fayda sağlayacak projeleri seçmeye odaklandık.”
Tamura, projelerin yalnızca kısa vadeli çözümler sunmadığını, sürdürülebilir etki hedeflediğini vurgulayarak şunları söyledi: “Amacımız, yerel toplulukların kendi kendine yetebilen yapılar kurmasına katkı sağlamak. Bu nedenle uygulanabilirliği yüksek ve etkisi büyük projelere öncelik veriyoruz.”
“BU DESTEK SADECE PROJE DEĞİL, DOSTLUĞUN GÜÇLENMESİ”
Türkiye genelinde bugüne kadar 99 projeye destek sağlandığını hatırlatan Büyükelçi Tamura, bu programın iki ülke ilişkileri açısından stratejik bir rol oynadığını ifade etti: “Bu tür yardım projeleri, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğu daha da güçlendiriyor. Özellikle desteğin ulaşmasının zor olduğu bölgelere katkı sağlamak bizim için çok önemli.”
Eğitim, sağlık ve afet yönetimi alanlarında iş birliğinin artarak devam edeceğine dikkat çeken Tamura, Türkiye’ye dair gözlemlerini de paylaştı: “Türkiye’yi ziyaret ettiğim her yerde büyük bir misafirperverlikle karşılaşıyorum. Bu gerçekten çok etkileyici.”
“TÜRK HALKININ DAYANIŞMASI UNUTULMAZ”
Görev süresi boyunca Türk halkının dayanışma ruhundan derinden etkilendiğini belirten Tamura, iki ülke arasındaki bağın temelinde karşılıklı yardımlaşma kültürünün yattığını söyledi: “Türk halkı yapılan yardımları asla unutmuyor. Depremler ve afetler sırasında iki ülkenin birbirine uzattığı yardım eli, bu dostluğu daha da köklü hale getiriyor.” Küçük ölçekli gibi görünen hibelerin aslında büyük etkiler yarattığını vurgulayan Tamura, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu projeler, insan odaklı ilişkilerin en somut örneklerinden biri. Türkiye’de daha fazla dost edinmek ve katkı sunmaya devam etmek istiyoruz.”
Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.