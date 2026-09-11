Instagram'da engelleme ile kısıtlama arasındaki fark

Instagram'da bir kullanıcıyla iletişiminizi sınırlandırmak istediğinizde engelleme ve kısıtlama seçenekleri birbirinden farklı sonuçlar doğurur. Engelleme, kişiyle olan etkileşimi büyük ölçüde keserken kısıtlama daha gizli ve kontrollü bir yöntem sunar. Bu iki özelliğin farkını bilmek, hesabınızın gizliliğini korurken hangi seçeneği kullanmanız gerektiğine karar vermenizi kolaylaştırır.

Instagram'da her rahatsız edici durumda bir kullanıcıyı tamamen engellemek istemeyebilirsiniz. Bazen kişinin paylaşımlarınızı görmesini engellemeden yorumlarını veya mesajlarını daha kontrollü hale getirmek isteyebilirsiniz. Kısıtlama özelliği tam olarak bu noktada devreye girer. Engelleme ise belirli bir hesapla bağlantıyı çok daha kesin biçimde kesmek için kullanılır. Aradaki farkları bilmek, yanlış bir işlem yapmanın da önüne geçebilir.