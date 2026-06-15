Fenerbahçe’de Transfer Gelişmesi: Fırsat Geldi!

Sezon Performansı



23 yaşındaki Soule, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 42 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Hücum hattında çok yönlü bir oyuncu olarak değerlendirilen Soule, hem kanatta hem de forvet arkasında görev alabiliyor. Roma ile 2029 yılına kadar devam eden uzun süreli sözleşmesi, kulübün yüksek bonservis talebini destekleyen en önemli faktörlerden biri.