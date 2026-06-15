Fenerbahçe’de Transfer Gelişmesi: Fırsat Geldi!

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde son dakika yaşanan gelişmeler, taraftarlar arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı. Marsilya formasıyla dikkatleri üzerine çeken İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertli ekip, bu süreçte sürpriz bir fırsatla karşı karşıya kaldı. Greenwood’un Roma ile anlaşması halinde Fenerbahçe’nin yeni transfer hedefi netleşmiş olacak.
Kongre Öncesi ve Sonrası
Fenerbahçe’deki tarihi kongre öncesinde başkan adayı Hakan Safi, Greenwood ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ancak seçimleri Aziz Yıldırım kazandıktan sonra bu plan askıya alındı. Yıldırım yönetimi, Greenwood transferini yeniden gündeme alarak hücum hattını güçlendirmek için ciddi bir değerlendirme sürecine girdi. Bu durum, kulübün transfer politikasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.
Roma’nın İlgisi
Greenwood için en istekli kulüplerden biri Roma. Başkent ekibinin teknik direktörü Gian Piero Gasperini, genç hücumcuyu takımında görmek istiyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Roma’nın hücum hattında rekabet artacak, bazı oyuncuların süreleri azalacak. Ayrıca kulübün finansal açıdan satış yapmak zorunda olması, yeni transfer planlarını doğrudan etkiliyor. Bu tablo, Fenerbahçe için yeni fırsatların kapısını aralıyor.
Fenerbahçe’nin Yeni Hedefi: Matias Soule
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Roma forması giyen Arjantinli futbolcu Matias Soule’yi kadrosuna katmak istiyor. Greenwood’un Roma’ya gitmesi durumunda sarı-lacivertliler, Soule için harekete geçecek. Roma, genç oyuncunun bonservisini yaklaşık 40 milyon Euro olarak değerlendiriyor. Bu rakam yüksek olsa da Fenerbahçe’nin Avrupa’da ses getirecek bir transfer yapma isteği, bu ihtimali güçlü kılıyor.
Görüşmeler ve Transfer İhtimali
Soule’nin menajeri, Roma tesislerinde kulüp yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak oyuncunun öncelikli hedefinin Premier Lig olduğu ifade ediliyor. İngiltere’den Aston Villa ve Bournemouth, Almanya’dan ise Borussia Dortmund genç futbolcuyu yakından takip ediyor. Bu yoğun ilgi, transfer sürecini daha da karmaşık hale getiriyor.
Sezon Performansı
23 yaşındaki Soule, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 42 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Hücum hattında çok yönlü bir oyuncu olarak değerlendirilen Soule, hem kanatta hem de forvet arkasında görev alabiliyor. Roma ile 2029 yılına kadar devam eden uzun süreli sözleşmesi, kulübün yüksek bonservis talebini destekleyen en önemli faktörlerden biri.
Fenerbahçe’nin Stratejisi
Sarı-lacivertliler, Greenwood transferinin domino etkisi yaratmasıyla birlikte Soule için fırsat kolluyor. Yönetim, hem hücum hattını güçlendirmek hem de Avrupa’da ses getirecek bir transfer yapmak istiyor. Taraftarlar ise yeni dönemde yapılacak hamleleri merakla bekliyor. Bu süreç, Fenerbahçe’nin transfer politikasında mali disiplin ile sportif hedeflerin nasıl dengeleneceğini gösterecek.