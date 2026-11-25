Evlilik kredisi desteği 24 milyar TL'yi aştı

Bakanlığın açıkladığı verilere göre bugüne kadar 249 bin 686 gence toplam 24 milyar 83 milyon TL faizsiz kredi desteği sağlandı. Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvuruların sayısı ise 321 bin 246'ya ulaştı.



Program kapsamında bir çocuk sahibi olan 25 bin 701 çift taksit hibesi ve borç erteleme hakkından yararlanırken, iki veya daha fazla çocuk sahibi olan 641 çift kalan borçlarının tamamının hibe edilmesi hakkını elde etti.



Maddi desteğin yanı sıra gençlere evlilik öncesi ve sonrasında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor.