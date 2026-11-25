Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gençlerin evlilik sürecindeki ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla yürütülen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yeni ödeme rakamları açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayında 11 bin 224 gence toplam 1 milyar 277 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu. Evlilik hazırlığında olan çiftlere yaş kriterine göre 200 bin veya 250 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanırken, çocuk sahibi olan ailelere de önemli ödeme kolaylıkları sunuluyor.
Muhabir: Ayça Cicidurucu
Evlenecek gençlere 250 bin TL’ye kadar destek
2026 yılı itibarıyla artırılan evlilik kredisi tutarları, eş adaylarının yaşlarına göre belirleniyor. Her iki eş adayının da 18-25 yaş aralığında bulunması halinde 250 bin TL kredi veriliyor. Eş adaylarından en az birinin 26 yaşını doldurmuş olması durumunda ise destek miktarı 200 bin TL olarak uygulanıyor.
Çiftlere yönelik sunulan faizsiz finansman desteği, 48 ay vadeli ve ilk iki yıl geri ödemesiz olarak sağlanıyor. Kredi tutarı kişi başına değil, evlenecek çift adına belirleniyor.
2026 yılı itibarıyla artırılan evlilik kredisi tutarları, eş adaylarının yaşlarına göre belirleniyor. Her iki eş adayının da 18-25 yaş aralığında bulunması halinde 250 bin TL kredi veriliyor. Eş adaylarından en az birinin 26 yaşını doldurmuş olması durumunda ise destek miktarı 200 bin TL olarak uygulanıyor.
Çiftlere yönelik sunulan faizsiz finansman desteği, 48 ay vadeli ve ilk iki yıl geri ödemesiz olarak sağlanıyor. Kredi tutarı kişi başına değil, evlenecek çift adına belirleniyor.
Evlilik kredisi başvuru şartları neler?
Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak isteyen eş adaylarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Türkiye'de ikamet etmesi, 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
Başvuru sahiplerinin herhangi bir taşınmazın sahibi veya hissedarı olmaması ve daha önce aynı proje kapsamında kredi desteği almamış olması da aranan koşullar arasında bulunuyor.
Ayrıca çiftlerin başvuru yaptıkları tarihte resmî nikâh gününe en az iki, en fazla altı ay kalmış olması gerekiyor.
Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak isteyen eş adaylarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Türkiye'de ikamet etmesi, 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
Başvuru sahiplerinin herhangi bir taşınmazın sahibi veya hissedarı olmaması ve daha önce aynı proje kapsamında kredi desteği almamış olması da aranan koşullar arasında bulunuyor.
Ayrıca çiftlerin başvuru yaptıkları tarihte resmî nikâh gününe en az iki, en fazla altı ay kalmış olması gerekiyor.
Gelir şartında üst sınır yükseltildi
Daha fazla gencin evlilik desteğinden faydalanabilmesi amacıyla gelir kriterinde düzenlemeye gidildi. Güncel uygulamada eş adaylarının son altı aylık toplam gelir ortalaması ile son aya ilişkin toplam gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması gerekiyor.
Belirlenen şartları karşılayan çiftler, başvurularının olumlu sonuçlanması halinde faizsiz kredi desteğinden yararlanabiliyor.
Daha fazla gencin evlilik desteğinden faydalanabilmesi amacıyla gelir kriterinde düzenlemeye gidildi. Güncel uygulamada eş adaylarının son altı aylık toplam gelir ortalaması ile son aya ilişkin toplam gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması gerekiyor.
Belirlenen şartları karşılayan çiftler, başvurularının olumlu sonuçlanması halinde faizsiz kredi desteğinden yararlanabiliyor.
Çocuk sahibi olan çiftlere borç silme imkânı
Evlilik kredisi kullanan çiftler için çocuk sahibi olmaları durumunda özel ödeme avantajları uygulanıyor. Program kapsamındaki 48 aylık süre içerisinde ilk çocuğunu dünyaya getiren çiftlerin 12 aylık taksitleri karşılıksız olarak karşılanırken, kalan borçları da 12 ay erteleniyor.
Erteleme sonucunda 60 aya uzayan vade içerisinde ikinci çocuğunu dünyaya getiren çiftlerin ise gerekli koşulları sağlamaları halinde kalan kredi borcunun tamamı hibe ediliyor.
Evlilik kredisi kullanan çiftler için çocuk sahibi olmaları durumunda özel ödeme avantajları uygulanıyor. Program kapsamındaki 48 aylık süre içerisinde ilk çocuğunu dünyaya getiren çiftlerin 12 aylık taksitleri karşılıksız olarak karşılanırken, kalan borçları da 12 ay erteleniyor.
Erteleme sonucunda 60 aya uzayan vade içerisinde ikinci çocuğunu dünyaya getiren çiftlerin ise gerekli koşulları sağlamaları halinde kalan kredi borcunun tamamı hibe ediliyor.
Evlilik kredisi desteği 24 milyar TL'yi aştı
Bakanlığın açıkladığı verilere göre bugüne kadar 249 bin 686 gence toplam 24 milyar 83 milyon TL faizsiz kredi desteği sağlandı. Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvuruların sayısı ise 321 bin 246'ya ulaştı.
Program kapsamında bir çocuk sahibi olan 25 bin 701 çift taksit hibesi ve borç erteleme hakkından yararlanırken, iki veya daha fazla çocuk sahibi olan 641 çift kalan borçlarının tamamının hibe edilmesi hakkını elde etti.
Maddi desteğin yanı sıra gençlere evlilik öncesi ve sonrasında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor.
Bakanlığın açıkladığı verilere göre bugüne kadar 249 bin 686 gence toplam 24 milyar 83 milyon TL faizsiz kredi desteği sağlandı. Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvuruların sayısı ise 321 bin 246'ya ulaştı.
Program kapsamında bir çocuk sahibi olan 25 bin 701 çift taksit hibesi ve borç erteleme hakkından yararlanırken, iki veya daha fazla çocuk sahibi olan 641 çift kalan borçlarının tamamının hibe edilmesi hakkını elde etti.
Maddi desteğin yanı sıra gençlere evlilik öncesi ve sonrasında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de veriliyor.
Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan evlilik desteğine başvurular e-Devlet üzerinden veya Aile ve Gençlik Fonu'nun resmî internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
Başvurular, Bakanlık tarafından belirlenen yaş, gelir ve diğer uygunluk kriterleri doğrultusunda değerlendiriliyor. Başvuru koşullarını karşılayan ve başvurusu onaylanan çiftler kredi desteğinden yararlanabiliyor.
2024 yılında pilot illerde hayata geçirilen ve 2025 yılında Türkiye geneline yayılan projeyle gençlerin evlilik masraflarının hafifletilmesi ve aile kurumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan evlilik desteğine başvurular e-Devlet üzerinden veya Aile ve Gençlik Fonu'nun resmî internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
Başvurular, Bakanlık tarafından belirlenen yaş, gelir ve diğer uygunluk kriterleri doğrultusunda değerlendiriliyor. Başvuru koşullarını karşılayan ve başvurusu onaylanan çiftler kredi desteğinden yararlanabiliyor.
2024 yılında pilot illerde hayata geçirilen ve 2025 yılında Türkiye geneline yayılan projeyle gençlerin evlilik masraflarının hafifletilmesi ve aile kurumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.
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