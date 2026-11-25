Memur emeklileri için farklı zam beklentisi

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı doğrultusunda hesaplanıyor. Karakaş, bu kesim için yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arasında bir maaş artışı beklediğini dile getirdi.



İlave bir iyileştirme yapılması durumunda toplam zam oranının yüzde 10 seviyelerine yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Ancak ek maaş artışına ilişkin henüz resmî bir karar bulunmuyor.