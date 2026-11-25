2027 yılına sayılı haftalar kala emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, emeklilere yönelik olası ek iyileştirmede prim ödeme süresi, yaş ve çalışma durumunun belirleyici olabileceğini ifade etti.
Muhabir: Ayça Cicidurucu
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar zam yapılacak?
Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden hesaplamalarını paylaşan İsa Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 arasında zam alabileceğini öngördü.
Emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bir yükseliş yaşanabileceğini belirten Karakaş'ın tahminleri, yılın kalan döneminde açıklanacak enflasyon rakamlarına dayanıyor. Kesin zam oranı ise aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak.
Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden hesaplamalarını paylaşan İsa Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 arasında zam alabileceğini öngördü.
Emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bir yükseliş yaşanabileceğini belirten Karakaş'ın tahminleri, yılın kalan döneminde açıklanacak enflasyon rakamlarına dayanıyor. Kesin zam oranı ise aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak.
Memur emeklileri için farklı zam beklentisi
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı doğrultusunda hesaplanıyor. Karakaş, bu kesim için yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arasında bir maaş artışı beklediğini dile getirdi.
İlave bir iyileştirme yapılması durumunda toplam zam oranının yüzde 10 seviyelerine yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Ancak ek maaş artışına ilişkin henüz resmî bir karar bulunmuyor.
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı doğrultusunda hesaplanıyor. Karakaş, bu kesim için yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arasında bir maaş artışı beklediğini dile getirdi.
İlave bir iyileştirme yapılması durumunda toplam zam oranının yüzde 10 seviyelerine yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Ancak ek maaş artışına ilişkin henüz resmî bir karar bulunmuyor.
Emekli maaşlarında kademeli refah payı iddiası
Emeklilere eşit miktarda seyyanen zam yapılması yerine farklı kriterlere göre ek artış sağlanması ihtimali gündeme geldi.
Karakaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre 3 bin 600, 5 bin 400, 7 bin ve 9 bin prim günü bulunan emekliler ayrı gruplar halinde değerlendirilebilir. Böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda prim ödeme süresi, emeklilere verilecek ilave artışın belirlenmesinde etkili olabilir.
Emeklilere eşit miktarda seyyanen zam yapılması yerine farklı kriterlere göre ek artış sağlanması ihtimali gündeme geldi.
Karakaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre 3 bin 600, 5 bin 400, 7 bin ve 9 bin prim günü bulunan emekliler ayrı gruplar halinde değerlendirilebilir. Böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda prim ödeme süresi, emeklilere verilecek ilave artışın belirlenmesinde etkili olabilir.
Emeklilerin yaşı ve çalışma durumu etkili olabilir
Olası maaş düzenlemesinde yalnızca prim günlerinin değil, emeklilerin yaşlarının ve aktif olarak çalışıp çalışmadıklarının da dikkate alınabileceği ileri sürüldü.
Bu kapsamda farklı emekli gruplarına farklı oranlarda refah payı verilmesi ihtimali konuşuluyor. Ancak yaş sınırı, prim kriterleri ve çalışan emeklilere yönelik uygulamanın nasıl şekilleneceği henüz netlik kazanmadı.
Olası maaş düzenlemesinde yalnızca prim günlerinin değil, emeklilerin yaşlarının ve aktif olarak çalışıp çalışmadıklarının da dikkate alınabileceği ileri sürüldü.
Bu kapsamda farklı emekli gruplarına farklı oranlarda refah payı verilmesi ihtimali konuşuluyor. Ancak yaş sınırı, prim kriterleri ve çalışan emeklilere yönelik uygulamanın nasıl şekilleneceği henüz netlik kazanmadı.
Seyyanen zam beklentisi devam ediyor
Emeklilerin gündeminde bulunan 10 bin veya 15 bin TL tutarındaki seyyanen zam beklentisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karakaş, herkese eşit miktarda ek ödeme yapılması ihtimalinin zayıfladığını savundu.
Bunun yerine farklı şartlara bağlı maaş iyileştirmelerinin gündeme gelebileceğini belirten uzman isim, kademeli refah payı seçeneğine dikkat çekti. Seyyanen zam konusunda ise alınmış kesin bir karar bulunmuyor.
Emeklilerin gündeminde bulunan 10 bin veya 15 bin TL tutarındaki seyyanen zam beklentisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karakaş, herkese eşit miktarda ek ödeme yapılması ihtimalinin zayıfladığını savundu.
Bunun yerine farklı şartlara bağlı maaş iyileştirmelerinin gündeme gelebileceğini belirten uzman isim, kademeli refah payı seçeneğine dikkat çekti. Seyyanen zam konusunda ise alınmış kesin bir karar bulunmuyor.
2027 emekli zammı ne zaman belli olacak?
Milyonlarca emeklinin yeni yılda alacağı maaş, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak 2027'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek.
En düşük emekli maaşına yönelik olası düzenlemeler, refah payı ve seyyanen zam gibi ilave iyileştirmeler ise hükümetin alacağı kararlarla şekillenecek. Şu anda gündeme gelen zam senaryoları uzman tahminlerinden ve kulis bilgilerinden oluşuyor.
Milyonlarca emeklinin yeni yılda alacağı maaş, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak 2027'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek.
En düşük emekli maaşına yönelik olası düzenlemeler, refah payı ve seyyanen zam gibi ilave iyileştirmeler ise hükümetin alacağı kararlarla şekillenecek. Şu anda gündeme gelen zam senaryoları uzman tahminlerinden ve kulis bilgilerinden oluşuyor.
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