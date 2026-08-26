Beşiktaş Transfere Doymuyor! Ernest Poku İçin Anlaşma Sağlandı

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde genç ve potansiyelli oyunculara da yöneliyor. Siyah-beyazlıların son hedefi ise Bayer Leverkusen'in 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Poku oldu.
Taraflar arasında anlaşma sağlandığı ve Poku'nun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olacağı aktarılıyor. Transferin sağlık kontrolleri ve resmi imza sürecinin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanması bekleniyor.
Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Poku'nun geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 resmi maçta 5 gol ve 8 asist ürettiği belirtiliyor.
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi olması beklenen Ernest Poku hakkında merak edilenler...
1. Ernest Poku kimdir?
28 Ocak 2004 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelen Ernest Poku, Gana kökenli Hollandalı bir futbolcu. Hücum hattında görev yapan Poku, özellikle sağ kanattaki performansıyla öne çıkıyor.
Futbola AZ Alkmaar altyapısında başlayan genç oyuncu, burada gösterdiği performansın ardından profesyonel seviyeye yükseldi. 2025 yılında ise Almanya'nın önemli kulüplerinden Bayer Leverkusen'e transfer oldu.
Poku'nun geçen sezonki performansı
Ernest Poku, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Bu maçlarda 5 gol ve 8 asist üreten futbolcu, toplamda 13 gole doğrudan katkı sağladı.
22 yaşındaki oyuncunun Avrupa'nın üst düzey futbol ortamında önemli sayıda maça çıkmış olması, Beşiktaş açısından transferi daha dikkat çekici hale getiriyor.
Beşiktaş Poku'yu neden istiyor?
Beşiktaş'ın Poku transferindeki en önemli hedeflerinden biri kanat rotasyonunu güçlendirmek.
Genç futbolcunun özellikle:
Hızı
Bire birdeki etkinliği
Dikine oyun anlayışı
Açık alandaki performansı
Gol ve asist katkısı
gibi özellikleriyle siyah-beyazlıların hücum planına önemli katkı sağlaması bekleniyor.
4. Poku'nun oyun tarzı nasıl?
Ernest Poku'nun en dikkat çekici özelliklerinin başında sürati geliyor.
Topla birlikte rakip savunmanın üzerine gitmekten çekinmeyen genç futbolcu, özellikle açık alanlarda hızını etkili şekilde kullanabiliyor. Bire bir pozisyonlarda rakibini geçerek ceza sahasına yaklaşması da hücumdaki önemli silahlarından biri.
Geçtiğimiz sezon yaptığı 8 asist ise Poku'nun yalnızca gol arayan bir kanat oyuncusu olmadığını gösteriyor.
5. Beşiktaş Poku'yu nasıl transfer ediyor?*
Beşiktaş'ın Ernest Poku'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.
Bazı haberlerde anlaşmada zorunlu satın alma maddesinin bulunabileceği ve toplam transfer paketinin yaklaşık 25 milyon euro seviyesine ulaşabileceği öne sürülüyor.
Ancak sözleşmenin tüm mali detayları henüz resmi olarak açıklanmış değil. Bu nedenle transfer bedeli konusunda kulüplerden gelecek resmi açıklamaların beklenmesi gerekiyor.
7. Poku'nun kariyer yolculuğu*
Hollanda'da AZ Alkmaar altyapısında yetişen Poku, genç takımlarda gösterdiği performansın ardından A takım seviyesine yükseldi.
Genç yaşta Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken futbolcu, 2025 yılında Bayer Leverkusen'e transfer oldu.
Şimdi ise kariyerinde yeni bir sayfa açarak Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor.
6. Poku'nun piyasa değeri ne kadar?
Güncel haberlerde Ernest Poku'nun piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
22 yaşındaki futbolcunun genç olması ve Bayer Leverkusen gibi Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden birinde forma giymesi, transferin geleceğe dönük bir yatırım olarak değerlendirilmesini sağlıyor.*
8. Poku milli takımda forma giydi mi?*
Hollanda'da doğan ve Gana kökenli olan Ernest Poku, Hollanda'nın genç milli takım kategorilerinde forma giydi.
Henüz 22 yaşında olan futbolcunun önünde uzun bir kariyer bulunuyor. Beşiktaş'ta düzenli forma giymesi ve performansını artırması halinde A Milli Takım seviyesinde de daha fazla gündeme gelmesi beklenebilir.
9. Poku Beşiktaş'ın sağ kanadında ne katacak?*
Poku'nun transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ın kanat rotasyonunda genç ve yüksek tempolu bir oyuncu daha bulunacak.
Özellikle hızlı hücumlarda ve geçiş oyunlarında Poku'nun süratinden yararlanılması bekleniyor. Yoğun fikstürde rotasyona girmesi de teknik heyetin elini güçlendirebilir.
10. İstanbul'a ne zaman gelecek?
Güncel bilgilere göre Ernest Poku'nun transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Genç futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı aktarılıyor.
Ancak sağlık kontrolleri ve resmi imza süreci tamamlanmadan transferin kesin olarak sonuçlandığını söylememek gerekiyor.
11. Ernest Poku hakkında kısa bilgiler
Adı: Ernest Poku
Doğum tarihi: 28 Ocak 2004
Yaşı: 22
Uyruk: Hollanda
Köken: Gana
Mevki: Sağ kanat
Kulübü: Bayer Leverkusen
Önceki kulübü: AZ Alkmaar
Geçtiğimiz sezon: 45 maç, 5 gol, 8 asist
Toplam gol katkısı: 13
Piyasa değeri: Yaklaşık 25 milyon euro
Transfer şekli: Satın alma opsiyonlu kiralık
Transfer durumu: Anlaşma sağlandı; sağlık kontrolleri ve resmi işlemler bekleniyor.