Beşiktaş Transfere Doymuyor! Ernest Poku İçin Anlaşma Sağlandı

5. Beşiktaş Poku'yu nasıl transfer ediyor?*



Beşiktaş'ın Ernest Poku'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.



Bazı haberlerde anlaşmada zorunlu satın alma maddesinin bulunabileceği ve toplam transfer paketinin yaklaşık 25 milyon euro seviyesine ulaşabileceği öne sürülüyor.



Ancak sözleşmenin tüm mali detayları henüz resmi olarak açıklanmış değil. Bu nedenle transfer bedeli konusunda kulüplerden gelecek resmi açıklamaların beklenmesi gerekiyor.