Ayşen Tezcan’dan Kadın Emeğine Adanmış Sergi!

Ankara sanat çevrelerinin yakından tanıdığı ressam Ayşen Tezcan, SAKÜDER Art Gallery’de açtığı “Kadın Emeğiyle Çağdaş Geleceğe” adlı resim sergisiyle sanatseverlerle buluştu.
Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; yoğun katılımın olduğu sergide; dernek üyeleri, gönüllüler, bağışçılar ve çok sayıda sanat tutkunu bir araya gelirken, sergi yalnızca estetik yönüyle değil taşıdığı sosyal sorumluluk mesajlarıyla da dikkat çekti.
SAKÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eser’in ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, sanatın toplumsal faydayla buluştuğu özel bir etkinlik olarak öne çıktı.
“SANAT BENİM İÇİN BİR YAŞAM BİÇİMİ”
Gazetemiz SONSÖZ’e özel açıklamalarda bulunan Ayşen Tezcan, sanatla kurduğu bağı çocukluk yıllarına dayandırarak şu ifadeleri kullandı: “Ben aslında emekli bir bürokratım. Ancak çocukluğumdan bu yana güzel sanatlara büyük bir ilgim vardı. İlkokulda arkadaşlarım teneffüse çıkarken ben sınıfta kalıp resim yaparmışım. O günleri ben unutmuşum ama arkadaşlarım hatırlattı.” Emekliliğin ardından resme daha fazla vakit ayırdığını belirten Tezcan, bu sürecin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.
“TİCARİ KAYGI YOK, TÜM ESERLER YARDIM AMAÇLI”
Sanatını herhangi bir ticari beklenti olmadan sürdürdüğünü vurgulayan Tezcan, eserlerinin büyük bölümünü bağışladığını ifade etti: “Hiçbir şekilde ticari bir amacım yok. Yaptığım eserleri bağışlıyor, destek amaçlı kullanıyorum. İzmir’de depremzedelere tablolar gönderdim. Başkent Hastanesi’nde iki eserim hediye olarak yer alıyor. Ayrıca eserlerimin satış gelirlerini derneklere hibe ediyorum.” Sanatın topluma katkı sunması gerektiğine inandığını belirten sanatçı, Aralık ayında öğrenciler için de özel çalışmalar hazırlayacağını söyledi.
“SANAT, İNSAN RUHUNUN TERAPİSİDİR”
Sanatın iyileştirici gücüne dikkat çeken Tezcan, herkese resimle ilgilenmeleri yönünde çağrıda bulundu: “Sanat insanı dinlendirir, huzur verir. Resim yaparken kendi dünyanızı kurarsınız. Bu güçlü bir terapi. Herkese tavsiye ederim.”
BİLİMDEN SANATA UZANAN YOLCULUK
İstanbul Beylerbeyi doğumlu olan Ayşen Tezcan, eğitim hayatını Ankara Üniversitesi bünyesinde tamamladı. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Paleoantropoloji ve Pedagoji eğitimi alan sanatçı, Fen Fakültesi Genel Jeoloji kürsüsünden de mezun oldu.
Uzun yıllar Başbakanlıkta çeşitli görevlerde bulunan Tezcan, 2001 yılında Atatürk Kültür Merkezi’nde aldığı sanat eğitimiyle birlikte resme profesyonel olarak yöneldi. Ankara ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde çalışmalarını sürdürdü.
