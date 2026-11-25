Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Aralık ayında başlaması beklenen ücret görüşmeleri öncesinde Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), dikkat çeken bir zam modeli ortaya koydu. Derneğin kasım ayı ekonomi raporunda, ücretlerin yılda iki kez artırılması yönünde öneride bulunuldu. Söz konusu formülün uygulanması halinde asgari ücretin 2027 yılının ikinci yarısında 36 bin TL'nin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.
Muhabir: Ayça Cicidurucu
Asgari ücrette altı aylık zam modeli
Çalışanların enflasyon karşısında yaşadığı gelir kaybının önüne geçilmesi amacıyla asgari ücretin altı ayda bir güncellenmesi önerildi. Hazırlanan raporda Ocak 2027 için yüzde 18,3, Temmuz 2027 için ise yüzde 8,7 oranında ücret artışı yapılması tavsiye edildi.
İki aşamalı zam sisteminin hem çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirmesi hem de işletmelerin personel giderlerini daha öngörülebilir hale getirmesi amaçlanıyor.
Çalışanların enflasyon karşısında yaşadığı gelir kaybının önüne geçilmesi amacıyla asgari ücretin altı ayda bir güncellenmesi önerildi. Hazırlanan raporda Ocak 2027 için yüzde 18,3, Temmuz 2027 için ise yüzde 8,7 oranında ücret artışı yapılması tavsiye edildi.
İki aşamalı zam sisteminin hem çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirmesi hem de işletmelerin personel giderlerini daha öngörülebilir hale getirmesi amaçlanıyor.
Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak?
2026 yılında 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan net asgari ücretin, önerilen yüzde 18,3'lük artışla birlikte yaklaşık 33 bin 213 TL'ye ulaşması öngörülüyor.
Bu senaryonun hayata geçirilmesi durumunda asgari ücretli çalışanların aylık kazancı yaklaşık 5 bin 138 TL artacak. Ancak söz konusu tutar henüz resmiyet kazanmış bir maaş artışını ifade etmiyor.
2026 yılında 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan net asgari ücretin, önerilen yüzde 18,3'lük artışla birlikte yaklaşık 33 bin 213 TL'ye ulaşması öngörülüyor.
Bu senaryonun hayata geçirilmesi durumunda asgari ücretli çalışanların aylık kazancı yaklaşık 5 bin 138 TL artacak. Ancak söz konusu tutar henüz resmiyet kazanmış bir maaş artışını ifade etmiyor.
Temmuz ayında ikinci zam ihtimali
İş dünyasının gündeme taşıdığı ücret modelinde yılın ikinci yarısı için de yeni bir artış bulunuyor. Ocak ayında yapılması önerilen zammın ardından temmuzda yüzde 8,7 oranında ikinci bir artış uygulanması halinde net asgari ücret yaklaşık 36 bin 103 TL seviyesine ulaşabilecek.
Böylelikle 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilecek iki maaş artışının toplam etkisi yaklaşık yüzde 28,6 olacak.
İş dünyasının gündeme taşıdığı ücret modelinde yılın ikinci yarısı için de yeni bir artış bulunuyor. Ocak ayında yapılması önerilen zammın ardından temmuzda yüzde 8,7 oranında ikinci bir artış uygulanması halinde net asgari ücret yaklaşık 36 bin 103 TL seviyesine ulaşabilecek.
Böylelikle 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilecek iki maaş artışının toplam etkisi yaklaşık yüzde 28,6 olacak.
Farklı zam oranları için enflasyon hesabı yapıldı
TGSD'nin ekonomi raporunda ücret artışlarının enflasyon üzerindeki olası sonuçlarına da yer verildi. Türk lirasının reel değer kazancını sürdürmesi varsayımıyla hazırlanan hesaplamalarda, yüzde 20'lik asgari ücret artışının 2027 yıl sonu enflasyonunu yüzde 23,4 seviyesine taşıyabileceği öngörüldü.
Asgari ücretin yüzde 25 artırılması halinde enflasyonun yüzde 24,3, yüzde 30 zam yapılması durumunda ise yüzde 25,3 seviyesinde gerçekleşebileceği tahmin edildi.
TGSD'nin ekonomi raporunda ücret artışlarının enflasyon üzerindeki olası sonuçlarına da yer verildi. Türk lirasının reel değer kazancını sürdürmesi varsayımıyla hazırlanan hesaplamalarda, yüzde 20'lik asgari ücret artışının 2027 yıl sonu enflasyonunu yüzde 23,4 seviyesine taşıyabileceği öngörüldü.
Asgari ücretin yüzde 25 artırılması halinde enflasyonun yüzde 24,3, yüzde 30 zam yapılması durumunda ise yüzde 25,3 seviyesinde gerçekleşebileceği tahmin edildi.
İş dünyasından istihdam desteği talebi
Ücret artışlarının yanı sıra üretim maliyetleri ve istihdamın sürdürülebilirliği de raporda ele alındı. Özellikle emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücünü koruyabilmesi için devlet desteklerinin artırılması gerektiği vurgulandı.
İlgili sektörlerde çalışan başına sağlanan aylık 3 bin 500 TL'lik istihdam desteğinin, yeni yılda asgari ücret artışıyla orantılı olarak yükseltilmesi önerildi.
Ücret artışlarının yanı sıra üretim maliyetleri ve istihdamın sürdürülebilirliği de raporda ele alındı. Özellikle emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücünü koruyabilmesi için devlet desteklerinin artırılması gerektiği vurgulandı.
İlgili sektörlerde çalışan başına sağlanan aylık 3 bin 500 TL'lik istihdam desteğinin, yeni yılda asgari ücret artışıyla orantılı olarak yükseltilmesi önerildi.
2027 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?
Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek yeni asgari ücretin belirlenmesi için aralık ayında görüşmelerin başlaması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda çalışanların geçim şartları, ekonomik göstergeler, enflasyon beklentileri ve işverenlerin maliyetleri değerlendirilecek.
2027 yılında uygulanacak asgari ücretin aralık ayının son haftalarında kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Yılda iki kez zam yapılması ve maaşın 36 bin TL'yi aşması ise şimdilik bir öneri niteliği taşıyor. Konuya ilişkin açıklanmış resmî bir karar bulunmuyor.
Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek yeni asgari ücretin belirlenmesi için aralık ayında görüşmelerin başlaması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda çalışanların geçim şartları, ekonomik göstergeler, enflasyon beklentileri ve işverenlerin maliyetleri değerlendirilecek.
2027 yılında uygulanacak asgari ücretin aralık ayının son haftalarında kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Yılda iki kez zam yapılması ve maaşın 36 bin TL'yi aşması ise şimdilik bir öneri niteliği taşıyor. Konuya ilişkin açıklanmış resmî bir karar bulunmuyor.
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