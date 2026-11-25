Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Aralık ayında başlaması beklenen ücret görüşmeleri öncesinde Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), dikkat çeken bir zam modeli ortaya koydu. Derneğin kasım ayı ekonomi raporunda, ücretlerin yılda iki kez artırılması yönünde öneride bulunuldu. Söz konusu formülün uygulanması halinde asgari ücretin 2027 yılının ikinci yarısında 36 bin TL'nin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.

Asgari ücrette altı aylık zam modeli

Çalışanların enflasyon karşısında yaşadığı gelir kaybının önüne geçilmesi amacıyla asgari ücretin altı ayda bir güncellenmesi önerildi. Hazırlanan raporda Ocak 2027 için yüzde 18,3, Temmuz 2027 için ise yüzde 8,7 oranında ücret artışı yapılması tavsiye edildi.



İki aşamalı zam sisteminin hem çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirmesi hem de işletmelerin personel giderlerini daha öngörülebilir hale getirmesi amaçlanıyor.