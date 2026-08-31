2. Kahramankazan Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali’ne yoğun ilgi

SÜMER TAŞKIRAN

Kahramankazan Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kahramankazan Kavurma ve Gastronomi Festivali yapıldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Kahramankazan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen festivalin ilk gününde binlerce vatandaş bir araya gelirken, yöresel lezzetler, halk oyunları, çocuk etkinlikleri ve konserlerle ilçede festival coşkusu yaşandı.

FESTİVAL KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI

Festival, Kahramankazan Belediyesi önünde vatandaşlar ve protokol üyelerinin buluşmasıyla başladı. Renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşünün ardından festival alanına geçildi. Kahramankazan Millet Bahçesi’nde devam eden etkinliklerde yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantlar açılırken, vatandaşlara ilçenin öne çıkan lezzetlerinden kavurma ikram edildi.

ÇIRPANOĞLU: “CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖLGESİNDE SİYASET YAPMAK İSTEDİM”

Festival öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kahramankazan Belediye Başkanı Av. Selim Çırpanoğlu, CHP’den AK Parti’ye geçiş sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Çırpanoğlu, Kahramankazan’ın yalnızca Ankara’nın bir ilçesi olmadığını belirterek, ilçenin savunma sanayisi ve ihracat kapasitesiyle Türkiye açısından önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Çırpanoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın gölgesinde siyaset yapmak gerek diye düşündük. Kahramankazan sadece Ankara’nın bir ilçesi değil, devletin bir ilçesi. Hem savunma sanayisiyle hem de tüm dünyaya açılan ihracatıyla devletin bir ilçesi olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada devletle beraber Kahramankazan’ın gelişmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAHRAMANKAZAN’IN ETİNİ TÜM TÜRKİYE’YE TANITACAĞIZ”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Çırpanoğlu, Kahramankazan’ın savunma sanayisinin yanı sıra tarım ve hayvancılıkta da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Çırpanoğlu, “Memleketimiz sadece bir savunma sanayi şehri değil, aynı zamanda köklerimiz olan tarım ve hayvancılığı da içinde barındırıyor. Güzel bir ordu kurarsınız, savunma sanayiniz, jetleriniz, SİHA’larınız olur. Fakat o orduyu besleyemediğiniz takdirde o ordudan verim alamazsınız” dedi. Kahramankazan’ın hem savunma sanayisinin gelecekteki önemli merkezlerinden biri olduğunu hem de hayvancılık açısından güçlü bir potansiyele sahip bulunduğunu ifade eden Çırpanoğlu, festivalin temel amaçlarından birinin ilçenin et ve yöresel lezzetlerini Türkiye’ye tanıtmak olduğunu belirtti. Çırpanoğlu, “Bugün gastronomi festivalimizle beraber Kahramankazan’ın etini, lezzetini tüm Türkiye’ye tanıtmak için bir adım attık. Binlerce kişiyi Kahramankazan’da ağırlıyor, etimizi ve yöresel lezzetlerimizi tattırıyoruz” diye konuştu.

FUAT OKTAY: “KAZAN KAVURMASI DENİLİNCE HERKESİN AKLINA KAHRAMANKAZAN GELSİN”

Festivalde konuşan Cumhurbaşkanı eski yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise Ankara’nın tarihsel ve stratejik önemine dikkat çekti. Ankara’nın Kurtuluş Savaşı’nda üstlendiği role vurgu yapan Oktay, “Cumhuriyeti kuran, yaşatan başkenttir Ankara” ifadelerini kullandı. Kahramankazan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gösterdiği direnişe de değinen Oktay, ilçenin “kahramanlık” unvanının kolay kazanılmadığını söyledi.

“KAHRAMANKAZAN SAVUNMA SANAYİSİNİN MERKEZİ”

Kahramankazan’ın savunma sanayisi açısından Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Oktay, ilçenin aynı zamanda hayvancılık ve kırmızı et üretiminde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ankara’nın yıllık kırmızı et üretiminin yaklaşık 75 bin ton seviyesinde olduğunu, bunun yaklaşık 2 bin tonluk bölümünün Kahramankazan’da gerçekleştirildiğini ifade eden Oktay, ilçedeki üretimin daha da artırılması gerektiğini söyledi. Oktay, Kahramankazan kavurmasının bir marka haline getirilmesi gerektiğini belirterek, “Kavurma dendiğinde herkesin aklına Kahramankazan kavurması gelsin” mesajını verdi.

KAHRAMANKAZAN’IN YÖRESEL LEZZETLERİ TANITILDI

Festivalin ilçenin gastronomi değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması açısından önemli olduğunu belirten Kahramankazan Kaymakamı Mustafa Yılmaz da organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti. Yılmaz, Kahramankazan’ın yalnızca kavurmasıyla değil, geçmişten bu yana yetiştirilen “Kazan kavunu” ile de tanındığını belirterek, ilçenin yöresel tarım ürünlerinin yeniden canlandırılması gerektiğini ifade etti. Festival kapsamında yöresel kavurma ve et ürünlerinin yanı sıra farklı stantlarda çeşitli ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

ULUSLARARASI HALK OYUNLARI KAHRAMANKAZAN’DA

İki gün süren festivalde gastronomi etkinliklerinin yanı sıra uluslararası halk oyunları gösterileri de gerçekleştirildi. Kıbrıs, Ukrayna ve Gürcistan’dan gelen halk oyunları ekipleri, kendi kültürlerine özgü danslarını Kahramankazanlılar için sergiledi. Gösterilere Ankara’nın simgelerinden Seymenler de eşlik ederek festivale renk kattı. Çocuklara yönelik etkinlikler, bubble show ve çeşitli eğlence programlarının da düzenlendiği festivalde vatandaşlar gün boyunca keyifli vakit geçirdi.

SİYASET VE BÜROKRASİDEN GENİŞ KATILIM

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivale, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın yanı sıra Kahramankazan Kaymakamı Mustafa Yılmaz, AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Hasan Çidem, Ankara Milletvekili Adnan Beker ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da katıldı.

FESTİVALDE KONSER COŞKUSU

İki gün boyunca devam eden festival kapsamında konser programları da düzenlendi. Vatandaşlar, gastronomi etkinliklerinin yanı sıra müzik ve eğlence programlarıyla festival coşkusunu yaşadı. Festival programında Emrah Karaduman ve Emre Fel, Sefo gibi sanatçıların sahne aldığı konserlerle Kahramankazan’da iki gün boyunca lezzet, müzik ve eğlence bir arada yaşandı.

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