2025 FIVB Milletler Ligi’nde lig aşaması sona erdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın çeyrek finaline yükselerek Japonya ile eşleşti.

ABD Başladı, Çin Bitirdi

Gece 03.00’te başlayan ABD-Çin karşılaşması büyük bir mücadeleye sahne oldu. İlk iki seti rahat kazanan Amerika, üçüncü setten itibaren Çin’in baskısına karşı koyamadı. Çin arka arkaya kazandığı üç setle maçı 3-2 alarak puanını 24’e yükseltti ve Türkiye’yi geride bıraktı.

Rakip: Japonya

Milletler Ligi’nde 6. sırada yer alan Filenin Sultanları, ligi 3. sırada tamamlayan Japonya ile eşleşti. Kritik mücadele çeyrek finalde iki güçlü ekibi karşı karşıya getirecek.

Final Yolculuğu Başlıyor

Çeyrek final karşılaşmaları 23-24 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Bu maçlardan galip çıkan takımlar 26 Temmuz’da yarı finalde kozlarını paylaşacak. Büyük final ise 27 Temmuz’da gerçekleşecek.