EuroLeague’de lider konumda bulunan Fenerbahçe Beko, geride kalan 33 haftada 23 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haftalarda İsrail ekibi Maccabi Rapyd karşısında 94-89’luk skorla mağlup oldu.

Zalgiris Haftaya 6. Sırada Girdi

Litvanya temsilcisi Zalgiris, bu sezon EuroLeague’de 19 galibiyet ve 14 mağlubiyet ile haftaya 6. sırada başladı.

İlk Yarıda Fenerbahçe Beko Deplasmanda Yenilmişti

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris’e 84-81 yenilmişti. Yarınki mücadele, sarı-lacivertliler için hem rövanş hem de liderliğini güçlendirme fırsatı olarak öne çıkıyor.