Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarının ardından Erzurum’da sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Saat 9.45 civarında etkili olan sağanak yaklaşık yarım saat boyunca kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Alt Geçitler Suyla Doldu

Şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı alt geçitler kısa sürede suyla dolarak ulaşıma kapandı. Sürücüler zor anlar yaşarken, su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Belediye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alt geçitlerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Yapılan hızlı müdahale sayesinde alt geçitler kısa süre içerisinde yeniden trafiğe açıldı.

Kazalar Kaçınılmaz Oldu

Yağışın etkili olduğu saatlerde kent merkezinde bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları da yaşandı. Yetkililer, sürücüleri ani sağanak yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.