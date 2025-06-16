Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede İsrail-İran arasında yaşanan gerilim başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail ile İran arasında tırmanan çatışmalı sürece dair çeşitli liderlerle temaslarda bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin, çatışmaların sona erdirilmesi ve tarafların nükleer müzakerelere dönmesi sürecinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına büyük önem verdiğinin altını çizerek, diplomatik çözüm yollarının öncelikli olması gerektiğini vurguladı.