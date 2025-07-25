Sağlık sorunları nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybeden “Karanlığın Prensi” olarak tanınan heavy metalin öncüsü Ozzy Osbourne'un hayrına Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camisi önünde lokma dağıtıldı.

Osbourne için geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Maltepe'de de lokma hayrı düzenlenmişti.

Lokmaları vatandaşlara dağıtan esnaf, Osbourne'un hayranları olduğunu söyleyen bazı kişilerin kendisine ulaştığını ve onun adına hayır lokması döktürmek istediklerini belirtti.

Lokmaları dağıtan esnaf, geçen hafta kendisine ulaşıldığını, arayan kişilerin Ozzy Osbourne'un vefatının ardından Türkiye'de de anılmasını istediklerini belirttiklerini ve lokma dökülmesi için sipariş verdiklerini söyledi.