



KİMYASAL MADDE SATIN ALINACAKTIR

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI



KİMYASAL MADDE SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2025/744174 1- İdarenin a) Adresi : İVEDİK MAHALLESİ 1502-1 SOKAK 12 06378 İVEDİK YENİMAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numarası : 3126161651 - 3123964042 c) Elektronik posta adresi : [email protected] ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 03.06.2025 - 5377 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Anayurt - 02.06.2025 / www.sonsoz.com.tr İnternet Haber sitesi 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İlan metninin 4.3.1.1 maddesi Standartlara ilişkin bilgiler;

Tüm Kısımlar için İçme suyuna uygunluk belgesi ile beraber 1. Kısım Akif Karbon Alımı ve 2. Kısım Edta ( Etilendiamin Tetraasetik Asit Tetra Sodyum Alımı kısımları için TSE veya Uluslar arası Kalite Standartlarına uygunluk belgesi istenilmektedir. 3. Kısım Klordioksit çözeltisi İçin Komponent alımında TSE veya Uluslararası Kalite Standartlarına uygunluk belgesi istenilmemektedir.







