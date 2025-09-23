Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, 2023-2024 yıllarında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında işitme engellilere yönelik önemli finansal desteklerin sağlandığını vurguladı.

Söz konusu destek kalemleri şöyle açıklandı:

Biyonik Kulak (Koklear İmplant):

757 milyon 888 bin TL tutarında işlem ve malzeme ödemesi gerçekleştirildi.

Kemiğe Monte İşitme Cihazı:

1 milyar 662 milyon 552 bin 871 TL değerinde işlem ve malzeme ödemesi yapıldı.

Orta Kulak ve Beyin Sapı İmplantı:

6 milyon 746 bin 233 TL tutarında tıbbi cihaz ve işlem temin edildi.