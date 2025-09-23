Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, 2023-2024 yıllarında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında işitme engellilere yönelik önemli finansal desteklerin sağlandığını vurguladı.

Söz konusu destek kalemleri şöyle açıklandı:

  • Biyonik Kulak (Koklear İmplant):
    757 milyon 888 bin TL tutarında işlem ve malzeme ödemesi gerçekleştirildi.

  • Kemiğe Monte İşitme Cihazı:
    1 milyar 662 milyon 552 bin 871 TL değerinde işlem ve malzeme ödemesi yapıldı.

  • Orta Kulak ve Beyin Sapı İmplantı:
    6 milyon 746 bin 233 TL tutarında tıbbi cihaz ve işlem temin edildi.

  • Evde Sağlık Hizmeti:
    8 milyon 823 bin TL tutarında evde sağlık tedavi gideri karşılandı.

“İşitme Engelli Vatandaşlarımızın Yanındayız”

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dünya İşitme Engelliler Haftası
İşitme engelli vatandaşlarımızın muayene, tetkik ve tedavi süreçlerinde yanında olmaya devam ediyoruz.
2023-2024 yılları arasında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında birçok destek sağladık.”

Açıklamanın sonunda, “Sağlık hizmetinde köklü çözümlerle işitme engelli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz” mesajı vurgulandı.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar