Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, 2023-2024 yıllarında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında işitme engellilere yönelik önemli finansal desteklerin sağlandığını vurguladı.
Söz konusu destek kalemleri şöyle açıklandı:
-
Biyonik Kulak (Koklear İmplant):
757 milyon 888 bin TL tutarında işlem ve malzeme ödemesi gerçekleştirildi.
-
Kemiğe Monte İşitme Cihazı:
1 milyar 662 milyon 552 bin 871 TL değerinde işlem ve malzeme ödemesi yapıldı.
-
Orta Kulak ve Beyin Sapı İmplantı:
6 milyon 746 bin 233 TL tutarında tıbbi cihaz ve işlem temin edildi.
-
Evde Sağlık Hizmeti:
8 milyon 823 bin TL tutarında evde sağlık tedavi gideri karşılandı.
“İşitme Engelli Vatandaşlarımızın Yanındayız”
Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Dünya İşitme Engelliler Haftası
İşitme engelli vatandaşlarımızın muayene, tetkik ve tedavi süreçlerinde yanında olmaya devam ediyoruz.
2023-2024 yılları arasında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında birçok destek sağladık.”
Açıklamanın sonunda, “Sağlık hizmetinde köklü çözümlerle işitme engelli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz” mesajı vurgulandı.
🗓️Dünya İşitme Engelliler Haftası— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) September 23, 2025
İşitme engelli vatandaşlarımızın muayene, tetkik, tedavi süreçlerinden yanında olmaya devam ediyoruz.
2023-2024 yılları arasında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında birçok destek sağladık.👇 pic.twitter.com/J2BJv5Cx9f