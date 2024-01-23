Kadıköy, Hızırbey Caddesi'nde, 24 Kasım 2023 tarihinde, bir sürücü otomobiliyle drift atarak trafikteki tehlikeli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polisler, 41 BR 086 plakalı otomobilin sürücüsünün B.A olduğunu tespit etti. Sivil trafik polisi tarafından yakalanan B.A'ya 'Drift yapmak' suçundan 20 bin 342 lira, 'kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' maddesinden 436 TL, emniyet kemeri takmamaktan 436 TL olmak üzere toplam 21 bin 214 lira para cezası kesildi. B.A.'nın sürücü belgesi ise 5 yıl içerisinde 2 kez ihlal yemesinden dolayı iptal edildi. Ayrıca sürücü hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

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