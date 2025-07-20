Sınav, 81 il ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde, 674 bina ve 10 bin 319 salonda uygulandı. Saat 10.15'te başlayan 2025-DGS'de, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sayısal ve sözel testlerden 100 sorunun sorulduğu sınavda, adaylara 135 dakika cevaplama süresi verildi.

252 bin 685 adayın başvurduğu sınavda, emniyet görevlileri dahil 33 bin 730 kişi görev yaptı.

Sınavın sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak ve sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.