Platformun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, özellikle yargı bağımsızlığı, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uyulmaması, siyasi müdahaleler ve yürütmenin tek elde toplanması gibi konulara dikkat çekildi.

“Hukuk işlemediğinde güven duygusu da kaybolur”

Açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

“Adaletin yara aldığı bir düzende, toplumsal barış ve bireylerin devlete olan güveni ciddi şekilde sarsılır. Hukuk herkese eşit işlemediğinde, vicdanlar susmaz, susmamalı.”

Platform, adaletin siyasetten bağımsız, tarafsız ve evrensel hukuk ilkelerine uygun şekilde işlemesi gerektiğini vurguladı. Açıklamanın tamamı ve imzacı isimler için: demokrasiplatformu.org.tr

Kimler imzaladı?

Ortak çağrıya imza atan isimler arasında; eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay gibi tanınmış simalar da yer alıyor.

Demokrasi Platformu’nun bu çıkışı, hukuk devleti ve adalet talebinin toplumsal karşılığını bir kez daha gözler önüne serdi.