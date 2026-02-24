Damla Sulama Borusu Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/228940

1- İdarenin 1.1. Adı : KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : Hipodrom cad.emniyet mah. no:5 YENİMAHALLE/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03125074644 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 27.03.2026 - 15:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok Kat 7 Yenimahalle/ANKARA (Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale Toplantı Salonu)



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Damla Sulama Borusu Mal Alımı İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 11.000.000 metre damla sulama borusu alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara ili, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar, Evren ilçelerine (Fen işleri, Aski, ve ya Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şefliklerine), Merkez ilçeler için (Pursaklar, Keçiören, Çankaya, Yenimahalle Etimesgut, Mamak, Altındağ) Yenimahalle Toptancı Hali Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğüne teslimi yapılacaktır. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Mal teslim yerlerinde, İdare personelince malın teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu kontrol edilerek teslim alınacaktır. Ankara ili, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar, Evren ilçelerine (Fen işleri, Aski, ve ya Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şefliklerine, Merkez ilçeler için (Pursaklar, Keçiören,Çankaya, Yenimahalle Etimesgut, Mamak, Altındağ) Yenimahalle Toptancı Hali Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğüne teslimi yapılacaktır. Çiftçi talepleri sonucu oluşan ilçe bazlı mal miktarları ve teslim zamanları, mal teslimi yapılmadan önce İdare tarafından Yükleniciye dağıtım programı ile bildirilecektir. Mal teslimi esnasında, damla sulama boruları ile ilgili oluşabilecek bütün kayıplardan Yüklenici sorumludur. Yüklenici oluşabilecek kayıplar için birebir tamamlayıcı mal temin edecektir. Ürünlerin nakliyesi ve teslimatına kadar geçen süre içerisinde Yüklenici, 6331 sayılı kanun ve buna ilişkin yayınlanan yönetmelikler çerçevesinde İş sağlığı ve Güvenliği tedbirlerine titizlikle uyacaktır. İş sağlığı ve Güvenliği konusundaki bütün sorumluluk ve yükümlülükler Yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici malın sevkiyat ve teslimat süresi boyunca her türlü güvenlik tedbirini almakla yükümlüdür. Yüklenici, mal teslimi bittikten sonra, teslimin eksiksiz tamamlandığına dair ilçe bazlı tutanaklarla İdareye aynı gün içerisinde teslim etmekle sorumludur. Malın nakliye, yükleme, boşaltma, istifleme ve çiftçiye teslimine ilişkin tüm gider ve işçilik masrafları Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Malzemeler belirtilen ilçe merkezlerinde, sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare tarafından Yükleniciye 5 (beş) gün içerisinde yapılacak olan işe başlama bildiriminden sonra İdarenin mal teslim programı doğrultusunda 180 (yüzseksen) takvim günü içerisinde yüklenici malları teslim edecektir. Damla sulama boruları İdarenin belirlemiş olduğu yere tutanak karşılığı teslim edeceklerdir. Damla sulama boruları ambalajlanmış olarak, depolama ve istifleme kurallarına göre depolanacak ve istiflenecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmeyi müteakip idarenin 5 gün içinde işe başlama bildirimi ile



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



