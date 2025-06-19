Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, bugün itibarıyla 49 bin 56 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Teslim edilen yapılar arasında, Azerbaycan'ın desteğiyle inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'ndeki konutların da yer aldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böylece teslim ettiğimiz toplam konut sayısını 250 bine çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, yapımı tamamlanan konutlara ait görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı. Erdoğan, devletin depremzedelere verdiği sözleri adım adım yerine getirdiğini vurgulayarak, yaraların sarılmaya devam ettiğini belirtti.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirten Erdoğan, “Milletimizin refahı ve huzuru için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.