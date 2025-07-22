CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve beraberindeki heyet, Proje Okul Yönetmeliği'nin iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay'a başvuruda bulundu. Özçağdaş, proje okullarının temelinin eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bakanlık müsteşarı olduğu dönemde atıldığını belirterek, "Dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 'bu proje okullar 3'ü 5'i geçmez' demişti. Bugün 2 bin 153 proje okulu vardır. 80 bin öğretmen, 5 bin yönetici vardır. Bu 85 bin kişi, Togo'da, Almanya'da, Kenya'da, Vietnam'da, Rusya'da hiçbir ülkede olmayacak şekilde tamamı Milli Eğitim Bakanı tarafından atanmaktadır. Öğrenciler sınavla girmektedirler. Öğretmenler torpil piyasasıyla girmektedirler. Saray iktidarının bileşenlerinin parti teşkilatlarında, yandaş sendikada ya da atadıkları yandaş müdürlerin listeleriyle öğretmenlerin kaderiyle oynanmaktadır. 85 bin yönetici ve öğretmen bir bakanın iki dudağı arasında olan bir kaderi yaşamaktadır. Bugün, Yusuf Tekin'in yeni icadına yönelik dava açmak üzere buradayız" diye konuştu.

FETÖ okullarının yerine oluşan 'Cihannüma' okullarına dönüşüyor

Proje okullarının, 'özel program uygulayan proje okulları' ve 'özel proje uygulayan proje okullar' şeklinde ikiye ayrıldığını ifade eden Özçağdaş, "Doğru dürüst bir Türkçe isim bile bulunamayan bu okullar, sınavda yüzde 1’lik dilime giren öğrencileri kabul edecek. Önemini böyle görebilirsiniz. Fakat bu yetmez. Bakanlık 'ben bu okulların her birisi için ayrıca okula özel sınav açabilirim' diyor. Tekin, bize göre Anayasaya ve kanunlara aykırı olan bu okulların 'bir hamisi olacak' diyor. Kimmiş bu hami; bizim 'tarikat, cemaat' dediğimiz, Tekin’in 'sivil toplum örgütü' olarak adlandırdığı yapılar, okullara hami olacaklarmış. Ne yapacaklarmış peki? Hami olarak yine yasaya aykırı şekilde okullara Ar-Ge koordinatörü atayacaklarmış. Yine okullara kendi zihniyetlerinden akademik danışma kurulu atayacaklarmış. Yani okulları bir tür o tarikatın, o cemaatin okulu haline dönüştüreceklermiş. Peki bununla yetiniyor mu Yusuf Tekin? Yetinmez. Bu okullardaki yabancı dil hangisi ise bunun en az yüzde 30'u o yabancı dilin resmi dilde olduğu ülkelerden gelecekmiş, o kişiler tarafından ders verilecekmiş. Kişiler diyorum çünkü öğretmen olmalarına gerek yok, kişiler diyorum çünkü Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmalarına da gerek yok. Yani dünyanın dört bir yanına öğretmen bile olmayan insanlar bu tarikatlar ve cemaatler vasıtasıyla bu okulların içine öğretmen olarak sokulacaklarmış. Kadroları da bakan kendisi atadığına göre bu okullar FETÖ okullarının yerine oluşan 'Cihannüma' okullarına dönüşüyor. Bunlar ille de yatılı olacaklarmış. Bu 'proje okul yönetmeliği' devletin bizzat Bakan Tekin ve arkadaşları tarafından ele geçirilme projesidir. Bugün Danıştay'da bu yönetmeliğin iptali için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açıyoruz" diye konuştu.