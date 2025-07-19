Global Shapers Ankara Hub’ın yürüttüğü Climate Chain Fellowship Programı’nın kapanış etkinliği, Çankaya Belediyesi’nin Çankaya Gençlik Merkezi’nde düzenlendi. Gün boyunca süren programda atölye çalışmaları, yansıma oturumları ve gençlerin deneyim aktarımlarıyla, iklim krizine karşı topluluk odaklı çözüm önerileri geliştirildi. Katılımcılar; iklim adaleti, gençlerin sürece aktif katılımı ve sürdürülebilir bir gelecek gibi başlıklar üzerine düşünme ve birlikte hareket etme fırsatı buldu.

Kapanış etkinliği, Çankaya Gençlik Merkezi’nin katılımcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir gençlik politikası vizyonunun da somut bir yansıması oldu. Etkinliğe katılan gençler, “Bu tür platformlar sayesinde sesimizi daha çok duyurabiliyoruz ve gerçekten değişim yaratabileceğimize inanıyoruz” diyerek memnuniyetlerini ifade etti. Ankara’da gençlerin iklim mücadelesine daha etkin katılımını hedefleyen bu tür iş birlikleri, hem yerel yönetimlerin hem de sivil toplum kuruluşlarının gençliğe duyduğu güvenin önemli bir göstergesi niteliğinde.

Gençlerin Sesi, Gençlik Merkezinde Yükseliyor

Çankaya Gençlik Merkezi, gençlerin fikirlerini paylaşabildiği, birlikte üretebildiği ve toplumsal sorunlara çözüm arayabildiği bir alan sunuyor. Çankaya Belediyesi’nin genç odaklı projeleri kapsamında faaliyet gösteren merkez, sosyal sorumluluk, çevresel farkındalık ve aktif yurttaşlık gibi konularda düzenlenen etkinliklerle gençleri desteklemeye devam ediyor.